Beydağ'da 4 bin kök Hint keneviri

Beydağ'da, jandarma ekiplerince iki ayrı kırsal bölgeye düzenlenen operasyonda, ormanlık alanda izinsiz yetiştirildiği belirlenen 4 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Beydağ'da 4 bin kök Hint keneviri
24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42

Beydağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kurudere ve Eğridere mahallelerindeki ormanlık alanda izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği ihbarıyla harekete geçti. Her iki mahalledeki ormanlık alana eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, boyları 1 ile 1.5 metre arasında değişen toplam 4 bin 200 kök Hint keneveri ele geçirdi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere tek tek söküldü. Yapılan aramada Hint kenevirlerini sulamakta kullanıldığı belirlenen, toprak altına gömülü 200 metre uzunluğundaki hortuma da el konuldu. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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