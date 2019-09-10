Beydağ'da 5 kilo esrar ele geçirildi

Beydağ'da bir eve yapılan baskında, 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Beydağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde yaşayan N.Ç.'nin (53) evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Beydağ'da 5 kilo esrar ele geçirildi
10 Eylül 2019 Salı 12:53

Geçen cuma günü eve baskın yapan jandarma, 5 kilogram kubar esrar ile bahçede dikili 10 kök Hint keneviri ele geçirdi. N.Ç. gözaltına alınırken, uyuşturucuya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., denetimli serbestlikle bırakıldı.

4 bin 600 şişe sahte viski

Bayraklı'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı'daki bir depoda, sahte alkollü içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 600 şişe sahte viski, 45 litre etil akol, 2, 5 litre kaçak rakı ile kaçak viski, votka ve rakı yapmak için kullanılan aromalar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak E.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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