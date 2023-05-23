Beydağ'da devrilen traktörün altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Beydağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın sürücü yaşamını yitirdi

Halıköy Mahallesi yakınlarında Şükran Aksakal (47) yönetimindeki 35 AB 3341 plakalı traktör kara yolunda hareket halindeyken şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsü kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan yolcu konumundaki eşi Akın Aksakal (49) ise önce Beydağ Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akın Aksakal'ın belinin kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada ölen 3 çocuk annesi Şükran Aksakal'ın cenazesi otopsi işlemeleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

