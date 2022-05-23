Beydağ'da ilk kez kuşkonmaz üretimine başlandı

Alternatif ürün üretimi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen İzmir'in Beydağ ilçesinin Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, özel bir yerden temin ettiği 2 bin kuşkonmaz fidanını vatandaşlarla birlikte dikti

Başkan Yılmazlar alternatif ürün üretimi ve yaygınlaştırılması projeleri kapsamında satın aldıkları kuşkonmaz pençesinin dikimi Beydağ’ın merkezinde bulunan 300 metre karelik Belediye arazisinde gerçekleştirdi. Araziye toplamda 2 bin 800 adet fidan dikildi. Fidan dikimine Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü personelleri, meclis üyeleri ve üreticiler katıldı. İlk fideyi üreticilerle birlikte diken Feridun Yılmazlar, alternatif ürün olan kuşkonmaz üretimi için çiftçiye başarı diledi. Başkan Yılmazlar, "Kuşkonmaz marka değeri çok yüksek bir ürün. Biz de ilçemizde ilk kez bu ürünü dikerek alternatif tarım ürünlerini yaygınlaştırmaya çalışacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yardımları ile birlikte çiftçimize kırsal alanda yeni alternatif ürünler oluşturuyoruz. Salep sonrası kuşkonmaz üretimimiz bizim için çok büyük öneme sahip. Kuşkonmaz çok yıllık bir bitkidir. Bakımlarının İyi yapılması durumunda 12- 15 yıl ürün alınılabilir. Başlangıçta fide masrafı yüksek olarak görünse de çok yıllık olması nedeniyle karlı yetiştiriciliktir. Katma değeri yüksek olan kuşkonmazın ilçemizde üretiminin artarak devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çiftçimiz yeter ki üretsin ben ve ekip arkadaşlarım elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Yılmazlar, "Son yıllarda büyük market zincirlerindeki raflarda da sıkça görmeye başladığımız bu bitkiyi yetiştirmek çiftçiler için oldukça karlı bir seçenek olacaktır. Ancak kuşkonmaz bitkisinin 2 yıl gibi bir gelişme evresi vardır ve asıl hasat 2 yıl sonra yapılmaya başlanır. İlk yıl ekonomik olarak değerlendirilmez 300- 400 kilo ürün alınır. 2 yıl ortalama dönüm başına yılda 600- 750 kilo ürün alınmaktadır. Bu da önemli miktarda kar elde edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Çiftçilerimize de ürün alım garantisi verilmektedir." diye konuştu.

Üreticinin önemli bir gelir kaynağı olacağı düşünülen kuşkonmaz bitkisi, dikildikten sonra 12 -15 yıl boyunca hasat veriyor.