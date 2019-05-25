Beydağ'da Tasarım Beceri Atölyesi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonunda olan Tasarım Beceri Atölyesi İzmir'de ilk kez Beydağ ilçesinde açıldı.

Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri edinmelerine yönelik açılan atölye, Beydağ Adile Şen Anaokulunda hizmete girdi.

Açılışta konuşan Kaymakam Gürkan Üçüncü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedeflediği 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İzmir'deki ilk atölyeyi hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını, atölyenin okul öncesi çocuklara büyük katkıları olacağını düşündüklerini ifade etti.

Adile Şen Anaokulu Müdürü Süleyman Arslan ise "Okulda öğrenim gören okul öncesi çocuklarımızın kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilecekleri fırsatı yakalayarak, bu atölyeden en iyi şekilde yararlanacaklarına inanıyorum" ifadelerinde bulundu.