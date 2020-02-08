Beydağ'da uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı. 

Beydağ'da uyuşturucu operasyonu
08 Şubat 2020 Cumartesi 11:07

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 6 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu ve suçlardan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 lira ele geçirildi. 17 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
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