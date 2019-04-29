Bilal Erdoğan'dan Bilal Saygılı Camii'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanmak üzere olan Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'ni ziyaret etti.

Bilal Erdoğan'dan Bilal Saygılı Camii'ne ziyaret
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:57

Bornova ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'ne Bilal Erdoğan ziyarette bulundu. Bilal Erdoğan, 2016 yılında temelleri atılan 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisiyle bugünün teknolojisinin bir araya getirlidiği camide incelemelerde bulundu. Erdoğan, hayırsever işadamı Bilal Saygılı yaptırmış olduğu Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi hakkında bilgi aldı. Bilal Saygılı ise verdiği bilgide yaklaşık 30 milyon TL'ye mal olan caminin külliye şeklinde olacağını ifade etti.

Saygılı, "2016 yılında temellerine attığımız caminin Mayıs 2019 tarihinde bitirilmesini hedefliyoruz. Camimizde vakıf odası, aşevi, sergi salonu ve konferans salonu bulunacak. Aşevimizde her gün 200 üniversite öğrencisine yemek vermeyi planlıyoruz.  Ayrıca bölgenin en güzel, en nitelikli konferans salonlarından biri de yapılıyor. 400 kişi kapasiteli bu merkezimizde mini bir sinema salonu ve modern bir ses sistemi olacak. Her türlü sunum ve film gösterisi rahatlıkla yapılabilecek. İnşallah açıldığında burayı ülkemizden ve yurt dışından bilim adamları, yazarlar ve sanatçılarla tam bir ilim, irfan yuvası haline getireceğiz." dedi.

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