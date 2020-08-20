Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla Türkiye örnek olan Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye yetkilileri ile bilgi paylaşımında bulunan İduğ, “Vatandaşlarımıza ve kentlerimize yarar sağlayıp, değer katacak her çalışma örnek alınmalıdır” dedi

Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcıları; Seyfi Ceyhan, Oya Kansu ve birim müdürleri ile biraraya gelen Başkan İduğ, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Muratpaşa Belediyesi tarafından yürütülen kreş ve temizlik çalışmaları başta olmak üzere çeşitli müdürlüklere ait sosyal projeleri detayları ile incelenirken, Bornova Belediyesi’nin Türkiye örnek olan çalışma, uygulama ve projeleri de anlatıldı. Toplantında, dijital ve akıllı belediyecilik alanındaki yeni uygulamalar konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Devam edecek

Vatandaşlara hizmet etmek, kentleri geliştirmek ve geleceğe taşımak için görev yaptıklarını söyleyen Başkan Mustafa İduğ, “Türkiye’deki tüm belediyeler olarak temel hedefimiz bu. Bu hedef doğrultusunda belediyelerin iyi ilişkiler ve iletişim içinde olmasını çok önemli buluyorum. Bilgi ve deneyim paylaştıkça büyür. İyi belediyecilik uygulamaları paylaşıldığında daha da anlam ve değer kazanır. Halkımızın iyi hizmet alması, tüm alanlarda çağdaş bir kentte yaşaması yolunda yaptığımız ziyaretler ve bilgi paylaşımları bundan sonra da devam edecek” dedi.



