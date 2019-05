Bornova Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 'Bilim ve Çocuk' temasıyla düzenlenen Bilim Şenliği başladı. Çocuklar renkli etkinliklerle bilimi daha çok sevecek.

Bornova Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 'Bilim ve Çocuk' temasıyla düzenlenen Bilim Şenliği başladı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da katıldığı Şubadab Çocuk Orkestrası Konseri'yle başlayan Bilim Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Büyükpark'ta yarın sona erecek şenlikte, atölye çalışmaları, şovlar, oyunlar ve sohbetlerle başta çocuklar olmak üzere her yaştan Bornovalı bilim dünyasının kapılarını aralamaya devam edecek.

Başkan İduğ bilgi aldı

Bornova Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen Bilim Şenliği, bilim dünyasını; eğlenceli şovlar, atölye çalışmaları ve oyunlarla tanımak isteyen çocukları buluşturdu. Şenlik, Büyükpark'taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'ndaki çocuk orkestrası Şubadab'ın interaktif konseriyle başladı. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran çocuklarla birlikte konseri izleyen Başkan İduğ; okul, üniversite ve bilim kuruluşlarının stantlarını gezerek çocuklar için hazırladıkları deneyler ve bilimsel projeler hakkında bilgi aldı.

Bilim Şenliği kapsamında birbirinden ilginç konularda eğlenceli bilim şovları, bilim oyunları, atölyeler ve bilim istasyonları Büyükpark'ta çocukları bekliyor. Bilim Şenliği kapsamında 25 Mayıs'a kadar her gün saat 10.00-11.30 ile 13.30-15.00 saatleri arasında atölye çalışmaları ve bilim oyunları yapılacak. Katılmak isteyenler 0232 999 29 29 numaralı telefondan dahili 3300'a bağlanarak randevu alabilecek.

50 farklı etkinlik var

Her gün 11.30-12.00 saatleri arasında çeşitli bilim şovlar gerçekleştirilirken 10.00-16.00 saatleri arasında bilim istasyonları ziyaretçileri ağırlayacak. Bilim sohbetleri ise her gün 15.00-16.00 saatleri arasında Büyükpark'ta gerçekleşiyor. Şenlik boyunca 50 farklı etkinlikte her yaştan İzmirli ve Bornovalı bilim serüvenine çıkacak.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Baharın neşesini bilimle buluşturan Bornova Bilim Şenliği'ne başta çocuklarımız olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.