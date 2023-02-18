“Bilimin ışığında ilerlemek zorundayız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay’ın depremde tek bir binası bile yıkılmayan Erzin ilçesine gitti. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu’nu ziyaret eden Başkan Soyer, depreme dayanıklı kentler için bilimin ışında ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

“Bilimin ışığında ilerlemek zorundayız”
18 Şubat 2023 Cumartesi 11:54

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 ili etkileyen depremleri yıkım olmadan atlatan Hatay’ın Erzin ilçesine gitti. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu’nu Erzin Belediyesi İstasyon Şefliği’nde ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, deprem süreciyle ilgili bilgi aldı.

İzmir’e deprem sunumu

Ziyarette Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu’nun deprem çalışmalarıyla ilgili bilgi talebi üzerine Başkan Soyer, “İzmir’de depremle ilgili bir sunum yapacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarımızı anlatacağız. Hem afet anında neler yapılması gerektiğini anlatacağız hem de geleceğe dair bir vizyon ortaya koyacağız. Bilimin ışığında ilerlemek zorundayız” dedi.
 
“Doğayı yok saydılar”

Başkan Soyer, depremde büyük boşluk ve zafiyet gördüklerini belirterek “Bütün bunlar hiç düşünülmedi mi? İşte en büyük örneği Hatay Havaalanı. Amik gölünü kurutmaya kalktılar. Uzun uğraşlar sonunda bir kısmını kurutmayı başardılar. Tarıma da elverişli olmayınca havaalanı yaptılar. Ne oldu? Havaalanı hasar gördü, uçaklar inemedi. Karayolu da çökünce kimse gelemedi. Canları kaybettik. İşte devlet aklı bunu böyle yaptı. O dönemin yöneticileri doğayı yok saydı ve bu projeyi yaptı” diye konuştu.

“Vicdanımız rahat”

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ise “Yıkım olmaması bizi mutlu etti ama bizim açıklamamızdan sonra insanlar buraya yardım gelmedi diye tepki gösterdi. Ciddi bir siyasi karalama kampanyası başlattılar. Sizler de bunu kat kat yaşıyorsunuz. Ama bizim vicdanımız rahat. İmar barışı bu memleketin idam fermanıdır. Ben bir belediye başkanı olarak yaşadıklarımı anlattım. Bu, Türkiye’nin gerçeği. Siyasetin düzelmesi, zihniyetin değişmesi gerekiyor. Sizin de depremle ilgili ciddi çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Onlardan da faydalanmak isteriz” şeklinde konuştu. 

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