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Bill Gates İzmir'de hacı oldu

Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu

Bill Gates İzmir'de hacı oldu
23 Ekim 2021 Cumartesi 08:48

Yazlım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, dün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi. Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti. 'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi. 146 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates, bir süre 'Lana' isimli yatta dinlendikten sonra  saat 15.00 sıralarında özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki havaalanına indi. Doğrudan Meryemana Evi'ne giden Gates, kilisede dua edip yeniden hacı oldu. Daha sonra Efes Antik Kenti'ne geçen Gates, yakın korumalarıyla beraber antik kenti gezdi. Milyarder iş insanı, 2005 yılında da Marmaris'te eski eşi Melinda ile 'Leander G' isimli lüks yatında tatil yaparken, Meryemana Evi'ne gelmiş ve ilk kez hacı olmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bill gates #bill gates hacı #bill gates efes selçuk
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