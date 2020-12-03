Bina yöneticilerine eğitim verilecek

Karşıyaka Belediyesi deprem sonrasında vatandaşlarda gelişen kaygıları en aza indirgemek ve sonraki sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlamak amacıyla site ve apartman yöneticileri ile birlikte çalışma kararı aldı.

Bina yöneticilerine eğitim verilecek
03 Aralık 2020 Perşembe 16:45

Bu kapsamda belediyede ilgili birim kurulacak ve bina yöneticilerine eğitim verilecek. Deprem sonrasında ortaya çıkan bilgi kirliliği ile birlikte vatandaşların doğru adımı atması, doğru kurumlardan hizmet alması için apartman ve site yöneticilerine eğitim verilecek. Eğitim mevcut koşulların durumuna göre interaktif ya da kısıtlı sayıyla yüz yüze gerçekleştirilecek. Karşıyaka Belediyesi ana binada kurulucak olan ofis ile de ihtiyacı olan vatandaşlara danışmanlık hizmeti verecek. Eğitimde deprem mevzuatı, riskli yapılar, imar, inşaat gibi konulara öncelik verilecek. Eğitimin ardından oluşturulacak bölgesel Whatsapp grupları sayesinde apartmanlar ile belediye arasındaki iletişim daha hızlı sağlanacak. Söz konusu eğitim ile apartman yöneticilerinin yerel yönetim sisteminin etkili bir parçası haline getirilmesi ve çözüm odaklı çalışması hedefleniyor. Başkan Dr. Cemil Tugay, “Karşıyaka’daki apartman yöneticileriyle ilgilenecek bir birim kuruyoruz.” dedi. Planlanan eğitim kararı Karşıyaka Meclisi’nden de oy birliği ile geçti.


 

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