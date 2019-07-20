Binali Yıldırım, Foça Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 22 Temmuz Pazartesi günü İzmir’e gelerek yapımı tamamlanan Foça ve Kınık Devlet Hastaneleri’nin açılışını video konferans ile gerçekleştirecek..

Açılış öncesi İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, Kınık ve Foça Devlet Hastanelerini ziyaret etti.

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, resmi açılışlarının yapılması planlanan Kınık ve Foça Devlet Hastanelerinde incelemelerde bulundu. Hastanelerin çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti.

Programa İl Sağlık Müdürlüğü ve Hastane Ýöneticileri de eşlik etti.