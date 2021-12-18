Binlerce kişi Gündoğdu'da buluştu: Geçinemiyoruz!

Ege Bölgesi'ndeki binlerce emekçi KESK'in 'Geçinemiyoruz' başlığı altında İzmir'de düzenlediği mitingde buluştu

İzmir Gündoğdu meydanında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ‘Geçinemiyoruz! İnsanca bir yaşam için alanlardayız’ sloganıyla başlığı altında bir miting gerçekleştirildi. Binlerce emekçinin yer aldığı mitingde; KESK eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK'e bağlı şubelerin merkez yöneticileri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve DİSK'e bağlı şubeler, Türk Tabipler Birliği (TTB) yöneticileri ve temsilcileri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcileri, İzmir Barosu temsilcileri, Emek ve Demorkasi Güçleri, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, EMEP İl Başkanı Emine Uyar ve parti temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demorkatik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) SOL Parti, Türkiye Komünisit Partisi (TKP), Halkevleri, demokratik kitle örgütleri, KESK'in Ege bölgesinde bulunan şubeleri yer aldı. Mitingde; 'Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek, Birleşe birleşe kazanacağız, Zafer direnen emekçinin olacak, Saraya değil halka bütçe' sloganları atıldı.

KESK eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik mitingde bir konuşma yaptı. Bozgeyik'in konuşmasında şunları söyledi:

Bizler her gün biraz daha yoksullaşırken, onlar “korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltme ile sınandığımızı” söyleyip sabretmemizi söylüyorlar. Onlar sırça saraylarda lüks ve şatafat içinde yaşarlarken, sadece bir dakikalık elektrik giderleriyle onlarca işçi, emekçi geçinebilecekken bu duruma da şükretmemizi istiyorlar.Onlar iğneden ipliğe yurt dışından tüm ithalatı dolar ile yaparken “devletin verdiği parayı dolara çevirenler ahlaksızdır” diyorlar! Oysa biliyorlar ki, bizlerin dolara yatıracak bir kuruş parası yok. Bırakalım paramızı dolara çevirmeyi, elimize geçen parayla ay ortasını bile göremiyoruz. Kimin ahlaksız, vicdansız olduğunu dünya âlem biliyor. Ahlaksız olanlar, ülkenin kaynaklarını talan edenlerdir! Ahlaksız olanlar milyar dolarlık servetlerine rağmen vergi vermemek için offshore şirketler üzerinden servetlerini yurt dışına kaçıranlardır! Faize karşıyız deyip bütçeden faize kaynak aktaranlardır ahlaksız olanlar. Ahlaksız olan aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır.Ahlaksız olan kapitalizmin kendisidir!

BÜTÇEDEN PAYIMIZI İSTİYORUZ

“Bizden önce kuyruklar vardı” diye övünüyorlardı! Şimdi cebinde parası olmayan markete, pazara gidemeyen, çocuğuna mama, süt alamayan milyonlar var. Marketlere girenler filenin yarısı boş dönüyor. Marketlerde temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu rafların çoğu boşalmış durumda. İşsizler ordusu büyüyor!Enflasyonunun, zam fırtınasının, döviz kasırgasının hızına kimse yetişemiyor! Bizler her gün biraz daha yoksullaşırken, borçlarımızı borçla kapatmaya çalışırken mutlu azınlığın, sermayenin serveti dünya zenginleri ile yarışıyor! Geçinmek için, bütçedeki payımızı istiyoruz. Geçinmek için, kamunun tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Geçinmek için, kamudan, emekten, halktan yana bir bütçe istiyoruz. Çok kazanandan az, az kazanandan çok anlayışıyla sırtımıza yüklenen adaletsiz vergi dilimleri nedeniyle yılın ortasına varmadan maaşlarımız eriyor, cebimize girmeden çıkıyor. Geçinmek için, gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini istiyoruz.

Diğer bütçelerde olduğu gibi 2022 yılı bütçesinde de kadınlara yer yok! Kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırmak, cinsiyetçi ayrımcı politikalara son vermek için Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme istiyoruz.Yandaş konfederasyonla el ele yapılan satış sözleşmeleriyle taleplerimiz görmezden gelindi, haklarımız gasp edildi. Alım gücümüz her geçen gün eridikçe eriyor. Geçinmek için, satış sözleşmelerine son verilmesini, demokratik, grevli gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. Çalışan işçilerin yarısına yakın asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücrette dolar bazında Afrika ülkelerinin de gerisinde kaldık.

HAZİNE GARANTİLERİNE SON VERİLSİN

Ocak 2021’de 2.825 TL asgari ücretle 384 dolar alınabiliyordu. Bugün ancak 195 dolar alınabiliyor. 2022 yılı itibariyle ise o kadar allayıp pullayarak, tarihi artış diyerek algı yaratmaya çalıştıkları 4.250 TL ile ancak 275 dolar alınabiliyor. 109 dolarlık erimenin tarihi artış diye sunulması ancak AKP gibi rakamlara takla attıran, Ali Cengiz oyunlarında master yapan, yandaş medya üzerinden algı operasyonlarında ustalaşan bir iktidara nasip olurdu, onu da yaptılar. Asgari ücrette açıklanan artış eriyen alım gücümüzün yarısını bile karşılamıyor. O yüzden yıl bitmeden derhal insanca yaşayacak bir asgari ücret tutarının belirlenmesini, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istiyoruz. Ülkemizde bulunan insanlara temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzenli ve koşulsuz bir gelir kapsamında belirlenecek bir tutarın, Temel Gelir Güvencesi olarak verilmesini istiyoruz. Parası bizim cebimizden çıkan, yandaşlara aktarılan hazine garantilerine son verilmesini istiyoruz. Temel gıda ürünlerinde KDV’nin sıfırlanmasını, pandemiden bu yana yapılan zamların geri alınmasını istiyoruz.Her türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, Kamunun tasfiyesi anlamına gelen özelleştirme politikalarına son verilmesini istiyoruz.

Kamusal, sosyal güvenlik emeklilik sisteminin güçlendirilmesini istiyoruz. Hukuksuz ihraç edilen arkadaşlarımızın derhal işlerine iade edilmesini istiyoruz. Geçinmek, insanca yaşayacak bir ücret için kaynakların silah harcamalarına, savaş politikalarına aktarılmamasını, barış ve demokrasi için kullanılmasını istiyoruz. Demokratik yöntemlerle ülkeyi yönetemediklerinden kendi yarattıkları ekonomik krizi gerekçe göstererek fiilen uyguladıkları OHAL’i yeniden resmileştirme, KHK’lar eliyle yönetme niyetlerini gizlemiyorlar. Son günlerde basın yoluyla kamuoyunu buna alıştırmaya, hazırlamaya çalışıyorlar. Buradan uyarıyoruz, zerre kadar akıl kalmışsa böylesi bir yola girmesinler!

BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM

Gidiyorlar, gidecekler… Telaşları, tehditleri, korkuları bundandır. Ne yaparlarsa yapsınlar, artık bıçak kemiğe dayandı. Sırtını sermayeye yaslayan, emeğe, emekçilere düşman bu düzen böyle gitmez. Biliyoruz ki, bu düzen kendiliğinden değişmeyecek. Üzerimize çöken karanlık bulutları dağıtarak emeğin, barışın, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin dünyasını yakınlaştıracak, laik, demokratik bir ülkeyi kuracak yegâne güç bu meydanları dolduran bizleriz. Emeğimizi hedef alan saldırıların dalga kıranı bizleriz. Emeğin birliği ve halkların kardeşliği, bilimden yana, aydınlık bir gelecek için umut emekçilerdir, üretenlerdir. Yağmanın-talanın değil eşitliğin, Savaşın değil barışın, baskıların değil eşitliğin ve özgürlüğün, tekçiliğin değil çoğulculuğun, diyalog ve demokrasinin, tek adam rejiminin değil demokratik bir Cumhuriyetin, karanlığın değil aydınlığın egemen olduğu bir ülke için umut; örgütlü mücadeledir! Yeter ki, kol kola omuz omuza olalım. Yeter ki dünyanın en büyük ailesi olarak bizi bölmeyi, parçalamayı hedef alan oyunları boşa çıkaralım, birbirimize daha fazla kenetlenelim. Yeter ki, yaşadığımız bu güzelim coğrafyaya özlenen baharı, beklenen aydınlığı getirmek için birlikte mücadele edelim.