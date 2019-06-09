Bir anneden oğlu için çağrı

Yaklaşık 1,5 yıl önce beyin kanseri teşhisiyle hayatı bir anda değişen 7 yaşındaki İstiklal Kurtuluş Köksal, annesiyle beraber yaşam mücadelesi veriyor. İstiklal'i kısıtlı imkanlarıyla yaşatmaya çalışan anne Nesrin Taştan, sosyal medyada açılan 'Kurtuluş'u Kurtaralım' sayfasının giderek daha fazla hayırsever tarafından takip edildiğini söyleyerek, "Hikayenin sonunda kahramanımız melek olacak. Ama onun daha mutlu nefes alması için desteğe ihtiyacım var" dedi.

Bozyaka semtinde 2,5 yaşındaki kızı Şevval ve İstiklal Kurtuluş ile birlikte yaşayan Nesrin Taştan, bakımı günden güne zorlaşan hasta oğlu için yardım istedi. Facebook'taki 'Kurtuluş'u Kurtaralım' sayfasının 480 kişi tarafından takip edildiğini söyleyen Taştan, hayırseverlerin desteğiyle geçimlerini sağladıklarını belirtti. İstiklal'in 5 yaşındayken komaya girip bilinç kaybı yaşadığını anlatan anne Nesrin Taştan, o dönem Kastamonu'da yaşadıklarını belirterek, "Beyincikte tümör bulunduğu ve kanser olduğu söylendi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Beyincikteki tümörler alınırken sinirlere dokunuldu, felç kaldı. Yatak içinde dönüyor fakat yürüyemiyor. Onun bol oksijenli yerde yaşaması gerekiyor. Ama ben tek cephesi olan rutubetli, küflü bir evde oturuyorum. Ev eşyalarımı, halılarımı, perdelerimi daha yeni bir hayırsever aldı" dedi. İstiklal'in bakım maaşı ile geçici nafaka alan anne Taştan, oğlunun oksijen alamadığı için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğunu belirterek şunları anlattı:

"İstiklal'in daha iyi şartlarda yaşaması ve fizik tedaviyi evde alması lazım. Kemoterapi aldığı için bağışıklığı düşük. İstiklal'in bakım bedelleri çok ağır. Destekler olmasa ben karşılayamam. Aldığım ıslak mendillerin bile paketi 20 lira. Beyninde hala kitleler var. Gelecekten çok korkuyorum. Bana birşey olursa onlara ne olur? Hikayenin sonunda kahramanımız melek olacak. Ama onun daha mutlu nefes alması için desteğe ihtiyacım var. Yanımda beni dinliyor ve anlıyor. Tepkileri çok sınırlı. Onun iyi şartlarda olması için sosyal medyadan duyanlar bize yardım ediyor."