Bir iftar da sen ver

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirli yurttaşlar da Bizİzmir dijital platformu üzerinden her biri 20 lirayla, iki kişilik iftar yemeği paketinden istedikleri kadar satın alarak kampanyaya destek olabilecek.

Korona sürecinde derinleşen ekonomik krizden etkilenenlere gıda kolisi, sebze, meyve ağırlıklı direnç paketi, sıcak çorba ve ekmek ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği de dağıtacak.? İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışma kampanyası kapsamında İzmirliler de Bizİzmir dijital platformu üzerinden iftar yemeği paketi satın alarak bağışta bulunabilecek. Satın alınan iftar yemeği paketleri, desteğin uygun görüldüğü semtlerde 24 Nisan’dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş. ekipleri tarafından evlere ulaştırılacak. Nakit bağış yerine destek olmak isteyenlerle desteğe ihtiyacı olanlar arasında köprü oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkın Bakkalı üzerinden İzmirli yurttaşların satın aldıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken dayanışmaya şimdi de iftar paketini ekledi.

Amaç dayanışma

İftar paketi almak isteyenler Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Destek olmak istiyorum” sekmesine tıklayarak Halkın Bakkalı’nın ilgili sayfasına gidebiliyor. Yurttaşlar burada gıda yardım paketleriyle beraber “İftar Sofrası” adıyla iki kişilik iftar menüsünün detaylarını görebiliyor. İftar paketinin altında ödeme seçenekleri de bulunuyor. Ödeme yöntemini belirleyen yurttaşlar, işlemleri tamamladıktan sonra iftar paketinden istediği sayıda satın alabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçmişte verilen toplu iftar yemeklerinin artık olmayacağını bunun yerine belediyenin Grand Plaza Şirketi aracılığıyla her gün 5 bin kutuda 10 bin kişilik iftar yemeğinin kapıdan dağıtacağını söyledi. Ramazan’ın aynı zamanda sevgi, hoşgörü, dayanışma, kardeşlik ayı olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, “Bu kriz ortamında her gün 10 bin kişiye iftar yemeği gidecek. Bizimle bu mutluluğa ortak olmak isteyen her İzmirli oturduğu yerden, bilgisayar veya cep telefonuyla iftar dayanışmasına da katılabilir” dedi.

İftar paketinde neler var?

20 lira değerindeki iki kişilik iftar paketinde tarhana çorbası, ana yemek olarak Urla kavurma, günlük olarak değişecek şekilde bulgur, pirinç pilavı ya da makarna, içinde hurma, siyah-yeşil zeytin, bal ve reçel olan iftariyelik ve iki ekmek bulunuyor.

Destek çağrısı yaptı

Koronavirüs salgını sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Biz Varız kampanyasına destek çağrısını yineledi. Tunç Soyer “Biz bu dayanışmayı ne kadar büyütürsek o kadar çabuk iyileşir, o kadar güçleniriz” dedi. Koronavirüs salgını dünyayı tehdit ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer herkesi koronavirüsle mücadele kapsamında Halkın Bakkalı üzerinden Biz Varız dayanışma kampanyasına destek çağrısını yineledi. Tunç Soyer, “Biz bu dayanışmayı ne kadar büyütürsek o kadar çabuk iyileşir, o kadar güçleniriz’ dedi. Soyer koronavirüs salgınıyla birlikte daha da derinleşen ekonomik krizin, herkesin daha çok canını yakmaya başladığını ifade ederek salgınla mücadelede kolektif akıl ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Soyer, “Herkesi bu dayanışmaya katılmaya çağırıyorum. Bu dayanışma belediyelerin de desteğe ihtiyacı olanların da yalnız olmadığını göstermek açısından önemli” diye konuştu.

Dijital platformdan destek

Biz Varız dayanışmasına Bizİzmir dijital platformu üzerinden destek olunabiliyor. İzmirliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedikleri gıda paketlerini Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulaması aracılığıyla Halkın Bakkalı’ndan alarak kampanyaya bulundukları yerden katılabiliyor. Satın alınan paketler doğrudan Kültürpark 3 nolu holde kurulan lojistik merkezine teslim ediliyor ve buradan da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İzmirliler kendi hazırladıkları ya da hazır aldıkları gıda paketlerini lojistik merkezine çevrilen Kültürpark’taki 3 nolu hole bizzat kendileri teslim ederek de kampanyaya katılabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynakları ve Biz Varız dayanışmasının desteğiyle bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı.



