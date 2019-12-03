Bir kattan yüksek binaya asansör zorunlu

Karabağlar Belediye Meclisi, engellilerin yaşamının kolaylaştırmak için ilçede yapılacak ve bir kattan yüksek binalara asansör zorunluluğu getirdi.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin aralık ayı ilk oturumunda, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri kadına yönelik şiddeti protesto etti. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle boyunlarına turuncu renk atkı takan meclis üyeleri, ellerinde de "Kadına her türlü şiddete hayır" içerikli döviz taşıdılar. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 5 Aralık tarihinin de kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıldönümü olduğunu anımsatarak, "Kadınlarımıza yönelik şiddeti bir kez daha kınıyor ve lanetliyorum. Biz kadınlarımızın toplumsal yaşamın her alanında yer almasını istiyoruz. Belediye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa da yapma çabasındayız. Bu ülkede umarız ki bir gün kadın erkek eşitliği tartışılmaz" dedi.

70 bin engelli var

Meclis toplantısında, Karabağlar'da yaşayan engelli yurttaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni yapılacak çok katlı binalara asansör zorunluluğu da getirildi. Buna göre, kat adedi 1'den fazla olan binalarda, en az 1 adet asansör yapılması karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de benzer yönde görüş çıkması ve karara askı sürecinde itiraz olmaması durumunda, bu hüküm uygulama imar planlarında yer alacak. Karabağlar'da yaklaşık 70 bin engelli yurttaş olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Biliyorsunuz 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü. Onları sadece bir günde anmak yetmez. Biz yerel yönetim olarak bu konuyu önemsiyoruz. Parklarımızı, hizmet binalarımızı engelli yurttaşlarımızın da yararlanacağı şekilde düzenliyoruz" diye konuştu.

Çok çalışacağız

Başkan Selvitopu ayrıca, belediyenin yürüttüğü projelerle ilgili de meclis üyelerini bilgilendirdi. Siyasi partilerin ilçe yöneticilerinin de izlediği toplantının ardından Başkan Selvitopu, meclis üyeleri ve bürokratlar, Asansör Restoran'daki geleneksel bütçe yemeğinde buluştu. Buradaki konuşmasında da birlik, beraberlik vurgusu yapan Başkan Selvitopu, "Hepimizin tek bir amacı var: Modern, çağdaş, insanların günlük yaşamında rahat edebildiği bir ilçeyi yaratmak. Bunu yaratabilmenin tek yolu da çalışmak" dedi.