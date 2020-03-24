Bir telefon kadar yakınız

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de yayılmaya başlayan Koronavirüs(Covid-19) salgınına karşı aldıkları önlemleri ve verdikleri mücadeleyi anlatan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Başkan Serdar Aksoy, kamu binaları, sosyal alanlar, cadde ve sokaklar ile dükkanların aralıksız olarak ilaçlandığını ve hijyen çalışmalarının süreceğini belirtti. Bu süreçte özverili çalışmalarıyla, vatandaşların sağlığı için ellerinden gelen çabayı gösteren Menemen Belediyesi emekçilerine de teşekkür eden Başkan Serdar Aksoy, hastalığı birlikte mücadele ile yenebileceğimizi vurguladı.

2 ay kira almayacağız

Geçtiğimiz Cumartesi günü uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı sonrası evlerinde kalan 65 yaş üstü Menemenlilerin ihtiyaçlarını Menemen Belediyesi olarak karşıladıklarına değinen Başkan Aksoy,”Menemen’de yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için ekiplerimiz hazır. Verdiğimiz telefonları arayarak bize ulaşan vatandaşlarımızın talepleri anında karşılanıyor ve yalnız olmadıkları hissettiriliyor” dedi. Zor bir süreçten geçildiğini, birbirimize olan desteğimizin önemli olduğunu anlatan Aksoy, “Belediyemize ait dükkanlarda kiracı olan değerli esnaf dostlarımızdan 2 ay boyunca kira almayarak destek olacağız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” diye konuştu. Son olarak hijyen ve sosyal mesafenin önemine değinen Başkan Aksoy, tüm vatandaşlara evde kalma çağrısı yaptı.