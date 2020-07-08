Bir yılda 11 bin 500 can dost tedavi edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak için oluşturduğu “Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi”ni yeni araçlarla güçlendirdi. Son bir yıl içinde sağlık sorunu yaşayan 11 bin 500 sokak hayvanı iyileştirilirken, sokak hayvanlarının veteriner gözetiminde taşınması için kullanılan nakil aracı sayısı da beşe çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Acil Müdahale Ekibi'yle sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor. Hafta içi mesai saatlerinde ilçe belediyelerinin verdiği bu hizmeti, hem hafta sonu ve resmi tatil günleri hem de hafta içi mesai saatleri dışında sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni alınan acil müdahale araçlarıyla hizmet kapasitesini arttırdı. Acil Müdahale ve Nakil Aracı sayısı ikiden beşe çıkarıldı. Kültürpark'taki ilk yardım merkezine getirilen binlerce hayvan, tedavi edilerek yeniden sağlığına kavuşuyor. Son bir yılda metropol alanda 11 bin 500 sokak hayvanını sağlığına kavuşturan Büyükşehir ekipleri, bu alanda önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü Merkez Polikliniği ve Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Cihan Ziyan ise 7 gün 24 saat yardıma muhtaç sokak hayvanları için hizmet verdiklerini belirterek, “Veteriner hekim gözetiminde vaka yoğunluğunun fazla olduğu günlerde 2 araç ve 2 ekiple acil müdahale hizmeti veriyoruz.Diğer araçlarımızla da kısırlaştırma işlemi için sokak hayvanlarını Küçük Hayvan Polikliniği’ne taşıyoruz” dedi.

4 ayrı birim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Işıkkent Geçiçi Köpek Bakımevi, Seyrek Geçici Köpek Bakımevi, Fuar Küçük Hayvan Polikliniği ve Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi olarak 4 ayrı birimle can dostlar için çalışıyor. Seyrek’teki 43 dönümlük arazide, aynı anda 1000 sokak hayvanı misafir edebileceği bir yuva içinde Rehabilitasyon Merkezi’nin de yer aldığı bir kompleks ve 4 bin hayvan kapasiteli hayvan mezarlığı bulunuyor. Burada yasa gereği bakılması ve sahiplenmesi yasak olan ırkların bakımı ile Acil Müdahale Ekibi tarafından sokaktan alınan hayvanların ortopedi operasyonları yapılıyor.