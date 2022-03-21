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Bir zamanlar hapis yattığı cezaevini, şimdi yıkıyor!

Bir zamanlar hapis yattığı cezaevini, şimdi yıkıyor!
21 Mart 2022 Pazartesi 14:02

İzmir'de 62 yıl açık kaldıktan sonra geçen sene kapatılan Buca Cezaevi'nin yıkımı işini, 2015 yılında burada 2,5 ay hapis yatan Fatih Dündar ile kendisi gibi bir dönem aynı cezaevinde kalan ortağının firması yürütüyor.

Buca ilçesinde 1959 yılında 80 dönümlük alana 1300 kişi kapasiteli olarak yapılan, sonraki yıllarda kapasitesi 3 bin 200'e çıkarılan ve önceden bazı ünlü isimlerin de kaldığı cezaevi, 17 Mayıs 2021'de kapatıldı. Cezaevinin kapatılmasının ardından yıkılmasına karar verildi.

Cezaevinin yıkım işlemini, bir dönem cezaevinde kalan Fatih Dündar ve ortağına ait yüklenici firma gerçekleştiriyor.

Fatih Dündar, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 2,5 ay hükümlü olarak cezaevinde yattığını söyledi.

Yıkım işlemi için geldiğinde cezaevi hatıralarının aklına geldiğini belirten Dündar, "Birçok suçtan insan burada bulunuyordu. Can sıkıntısından, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yatan mahkumlar sürekli kavga çıkarırdı. Kavga çıkaranların hücre hapsine gittiklerini hatırlıyorum." dedi.

Dündar, cezaevinde yattığı dönemde de yıkımın söz konusu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kaldığım yeri yıkmak bana nasip oldu. Hissettiğim duygular biraz karışık. Benim de burada arkadaşlıklarım oluştu. Dışarıda halen görüştüğüm kişiler var. Kendi koğuşumuzdan başka bir yere gitme şansımız yoktu. İhale sürecinde inceleme yaparken kaldığım koğuşa girdim. Bir zamanlarımı burada geçirdiğimi hatırladım. Yılbaşını geçirmiştik. O zamanlar burada dışarı çıkması çok zor gibi görünürken, şimdi yerle bir olmasına sebep oluyorum."

Cezaevinde kısa da olsa zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Dündar, işlediği suçtan pişmanlık duyduğunu sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #buca cezaevi #yıkım #hapis
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