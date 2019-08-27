Birgi-Bozdağ-Gölcük turizm üçgeni olacak

Ödemiş Belediyesi’nin ilçenin turistik değerleri Birgi, Bozdağ ve Gölcük’ün turizm destinasyonu yapılması için girişimleri sürüyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, TÜRSAB Ege Bölgesi Temsil Kurulu Başkanı Osman Tolga Gencer ve temsil kurul üyesi Kıvanç Meriç ile birlikte İzmir’in en yüksek noktası olan 2157 rakımlı Bozdağ zirvesinden başlayan incelemelerde bulundu.

Ödemiş Ticaret Odası işbirliği ile geçtiğimiz günlerde tarihi kent Birgi’de Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin Ege bölgesi acentelerinden oluşan heyet için düzenlenen gezinin ardından TÜRSAB Ege Bölgesi Temsil Kurulu Başkanı Osman Tolga Gencer ve temsil kurul üyesi Kıvanç Meriç, bu kez Bozdağ Kayak Merkezi ve Gölcük Yaylası’nda incelemelerde bulundu.

İzmir’in en yüksek noktasında turizm zirvesi

Tarih, doğa ve spor turizmine son derece elverişli olan Birgi-Bozdağ-Gölcük üçgeninin turizm destinasyonu yapılması için fikirler masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, TÜRSAB yetkilileri ve belediye teknik ekibinin katıldığı gezi 2157 rakımlı Bozdağ zirvesinden başladı. İzmir’in en yüksek noktasına Bozdağ Kayak Merkezi’ne ait telesiyej ile ulaşan heyet bölgenin eşsiz doğal güzelliğini zirveden izleme olanağı buldu.

Çığ önleme projesi 2000 rakımda sürüyor

Bozdağ Çığ Önleme Projesi için kurulan ve aynı zamanda İzmir’in en yüksek rakımlı şantiyesi olma özelliğini taşıyan çığ önleme bariyerleriyle ilgili çalışmaları da inceleyen heyet Kayak Merkezi’nin ardından Gölcük Yaylası’na hareket etti. Kamp alanlarının yanı sıra spor turizmine hizmet etmesi planlanan tesisleri de ziyaret eden heyet, Birgi-Bozdağ-Gölcük üçgeninin turizm destinasyonu yapılması için atılacak adımları görüştü.

Teleferik projesinin takipçisiyiz

Ödemiş ekonomisini güçlendirmek için turizmin mutlaka gelişmesi gerektiğini dile getiren Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Turizmde var olan potansiyeli harekete geçirmek için daha fazla vakit kaybedemeyiz. Tarih, doğa, inanç, spor turizmi açısından Ödemiş’in son derece önemli değerleri var. Önemli turistik değerlerimiz Birgi, Bozdağ ve Gölcük’ün birbirine yakın ve bağlantılı konumda olmalarını değerlendirmemiz gerekiyor. Birgi-Bozdağ-Gölcük’ü bir bütün gibi düşünerek bu alanların tanıtımı, gerekli altyapı ve tesis yatırımlarının kazandırılması için kentimizdeki meslek ve sivil toplum kuruluşlarıyla da koordineli olarak girişimlerimiz sürüyor. Turizme büyük katkı sağlayacağına inandığımız Ödemiş’in yarım asırdan fazladır beklediği Teleferik Projesi konusunun İzmir Büyükşehir Belediyemiz nezdinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.

İlgi son derece olumlu

Kentimizde turizm sektörünün canlanması demek; hem yeni istihdam sahalarının açılması hem de esnafımızın son yıllarda özlemini duyduğu yeniden hareketliliğin sağlanması demektir. Dolayısıyla Ödemiş ekonomisine yeni bir can suyu demektir. Bu bilinçle kentimize turizm acentelerinin ilgisinin çekilmesi çok önemli. Geçtiğimiz haftalarda acente sahiplerimizin katılımlarıyla Birgi’de düzenlenen gezinin ardından TÜRSAB Ege Bölgesi Temsil Kurulu Başkanımız Sayın Osman Tolga Gencer ve temsil kurul üyemiz Sayın Kıvanç Meriç ile bu kez Bozdağ Kayak Merkezi ve Gölcük’te son derece verimli bir gezi düzenledik. Yapılabilecekleri değerlendirdik, önemli fikirler paylaşıldı. Bir an önce harekete geçilmesi için gerek merkezi hükümetle, gerekse de İzmir Büyükşehir Belediyemizle ve odalarımızla temaslarımız olacak. TÜRSAB’ın kentimize olan ilgisi son derece olumlu. Bu ilgi için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.