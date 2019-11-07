Birgi'nin tarihi ve kültürü görücüde

Ödemiş Belediyesi, Antalya'da düzenlenen YAPEX Yapı, İnşaat ve Restorasyon Fuarı'nda Birgi'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini sergiliyor. Fuarın Ödemiş turuzmine önemli katkı yapması bekleniyor.

Kenti tanıtmak ve turizm alanında gelişimine katkı sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Ödemiş Belediyesi, bu yıl 27'ncisi düzenlenen YAPEX Yapı, İnşaat ve Restorasyon Fuarı'nda yerini aldı. Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuarın açılış törenine ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen, Tarihi Kentler Belediyeler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve yurdun dört bir yanından belediye başkanları katıldı.

Sözen, ziyaret etti

Aydınoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan tarihi Birgi'yi tüm yönleriyle yansıtan stantla ziyaretçilerin ilgi odağı olan Ödemiş Belediyesi, fuarın ilk gününde ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i konuk etti. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Sözen'e kentte tarihi dokunun korunması adına sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Ödemiş Belediye Meclis üyeleri ile birlikte belediye başkanlarını ağırlayan Eriş, konuk başkanlara kentin simgesi olan Efe heykelini armağan etti.

Önemli buluşma

Belediye Başkanı Eriş, kentin tarihi mirasına sahiplenerek turizm yönüyle de ön plana çıkarmak üzere çalışmalarını her platformda sürdürdüklerini söyledi, "YAPEX de bu anlamda önemli bir buluşma. Tarih, kültür ve doğa mirasımız Birgi'yi tanıtan standımızla fuarda yerimizi aldık. Birgi'de var olan dokuyu korumak için çalışmalarımızı anlattık. İlgi çok yüksek. Biz de tarih, doğa ve kültür mirasımız Birgi'yi Bozdağ ve Gölcük ile birlikte düşünerek turizm destinasyonu yapmak, var olan potansiyeli harekete geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fuarın Ödeşi ve Birgi'nin tanıtımına, dolayısıyla turizme önemli katkılar yapacağına inanıyoruz" dedi. Fuar etkinliklerinin yanı sıra, bugün Tarihi Kentler Birliği toplantısı ve Tarihi Kentler Birliği 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ödül töreni de düzenlenecek.