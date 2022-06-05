Bisiklet turizminde artık Menemen de var

Bisikletli turizmin gelişmesi için Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na Türkiye'den katılan ilk kent unvanına sahip İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile Bergama-Efes arasındaki bisiklet rotasının Menemen güzergahında da çalışmalar tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemenlilerin ve bisiklet severlerin katılımı ile 27 kilometrelik güzergâhın tanıtımını pedal çevirerek yaptı

Turizm sektörüne yılda yaklaşık 7 milyar euro gelir sağlayan Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) Türkiye'den katılan ilk kent unvanına sahip İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla bu alandaki gelişmeler sürüyor. Bergama ve Efes’i birbirine bağlayan 500 kilometrelik İzmir rotasının Menemen güzergâhında da çalışmalar tamamlandı. 27 kilometrelik Menemen ilçe içi kırsal bisiklet rotası kullanıma açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında Menemen bisiklet rotasının tanıtımını Menemenliler ve bisiklet severlerle birlikte yaptı. Başkan Tunç Soyer Belen Köyü'ne kadar 5 kilometre pedal çevirdi.

EuroVelo 8-Akdeniz Rotası İzmir Güzergahı kapsamındaki Menemen turuna, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gediz Şube Müdürü Ali Kemal Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Menemenliler ve bisiklet severler katıldı.

Menemen Şehir Parkı’n dan başlayan bisiklet sürüşünü 5 kilometrelik mesafenin ardından Belen Köyü'nde sonlandıran Başkan Soyer köy kahvesinde mahalle muhtarları, üretici kooperatifleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşlarla bir araya geldi.

“Bisikleti sevdirmek için her şeyi yapacağız”

Bisikletli ulaşımı özendirmek ve artırmak için İzmir'de yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Başkan Soyer, “Yeni parkurlar ve güzergahlar açıyoruz, yeni bisiklet yolları yapıyoruz. Bisiklet istasyonlarını, park yerlerini daha da artıracağız. Sürdürülebilir bir çevre için motorlu araç bağımlılığının bir şekilde hayatımızdan azalması lazım. Motorlu araçlara ne kadar çok bağlanırsak aslında kendi hayatımızı zehir ediyoruz. Bisiklet hem sağlıklı yaşam için çok uygun hem ulaşımda çok daha temiz ve ucuz bir araç. O nedenle bisikleti sevdirmek ve yoğun kullanımı için her şeyi yapacağız” dedi.

“El ele verdikçe daha fazlasını başarıyoruz”

Bisiklet turunu tamamlayan, muhtar ve üreticilerin taleplerini dinleyen Başkan Soyer, “Menemen’in güzel insanlarıyla buluşmak ayrı bir motivasyon, moral kaynağı. Çok güzel insanlar. Muhtarlarımız hakikaten canla başla çalışıyorlar. Onlarla iş birliği yapmak bizim için hem bir görev hem mutluluk kaynağı. El ele verdikçe daha fazlasını başarıyoruz. Bugün Menemenlilerle buluşmuş olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

EuroVelo nedir?

Bisikletli turizmin gelişmesi için de önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019’da EuroVelo’ya dahil oldu. Böylece İzmir, yılda yaklaşık 7 milyar Euro'luk ekonomik büyüklüğe sahip EuroVelo’ya Türkiye'den başvuran ve başvurusu onaylanan ilk kent oldu. Bergama ve Efes antik kentlerini birbirine bağlayan 500 kilometre uzunluğundaki bisiklet rotasının, kent turizmine ve ulaşıma katkı sağlaması öngörülüyor.