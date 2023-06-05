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Bisikletiyle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibinin son görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'dan (51), 23 gündür haber alınamıyor. Günaltın'ın bir evin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıkarken, Yelda Özbay (52), kardeşinin hayatından endişe duyduklarını, ölü veya sağ bulmasını istediklerini söyledi.

Bisikletiyle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibinin son görüntüleri ortaya çıktı
05 Haziran 2023 Pazartesi 11:58

Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turları düzenleyerek geçimini sağlayan Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Ali Günaltın'ın bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanıldı. Ancak arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı.

Aramaların 10'uncu gününden itibaren arama kurtarma çalışmaları, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve Günaltın'ın yakınlarının katılımıyla geniş bir alanda yürütülmeye başlandı. Urla genelindeki koylar, ormanlık alanlar ve dağlık araziler titizlikle aranırken; ailesi ise umutlu bekleyişini sürdürüyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ali Günaltın'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Evden çıktıktan sonra mahallede giderken bir evin güvenlik kamerasına yansıyan Ali Günaltın'ın bisikletiyle yolculuk yaptığı görüldü.

Evli ve 2 çocuk annesi, işçi emeklisi Yelda Özbay (52), "Kardeşim Ali'den 13 Mayıs'tan itibaren haber alamadık. Ailecek perişan olduk. Bazı görgü tanıkları yolda bisiklet sürerken görmüş. En son Urla'nın Maksut mevkisinde görülmüş. Ancak sonrasında bir daha haber alamadık. Kardeşim makine mühendisi. Ancak mesleğini yapmak istemedi. Urla aşığı. Burada tekne turu düzenliyordu. Çevremizdekiler hep, 'Teknesini görmeden bir gün nasıl dayanıyor' diye hep sorarlardı. Herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği bir kişiydi. Kendi halinde bir insandı. Kesinlikle onu bulana kadar aramayı bırakmayacağım" dedi.

Urla merkezden başlayarak koyları dağlık ve ormanlık bölgeleri aradıklarını belirten Özbay, "Çeşmealtı'ndan Karaburun'a kadar her yeri 23 gündür kontrol ediyoruz. Kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Diyelim ki bir sebepten bize kızıp, gitti ama ne olursa olsun bize haber vermeden edemezdi. En azından yaşadığını söylerdi. Bizi bu kadar perişan etmezdi. Onu gören ya da yerini bilen olursa jandarmaya ulaşsınlar. Kardeşimin sağ ya da ölü bulunmasını istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla
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