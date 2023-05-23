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Bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibi 10 gündür bulunamıyor

İzmir'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'ı (51) arama çalışmaları 10'uncu günde sürüyor

Bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibi 10 gündür bulunamıyor
23 Mayıs 2023 Salı 20:26

Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turu düzenleyen Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Ali Günaltın'ın bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanıldı. Ancak arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı.

10'uncu günde arama kurtarma çalışmaları, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve Günaltın'ın yakınlarının katılımıyla geniş bir alanda sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla
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