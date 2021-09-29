Bisikletle kazada ölen Zeynep Aslan davasında karar çıktı! 3 sanığa iyi hal indirimi!

İzmir'de 32 yaşındaki Zeynep Aslan, bisiklet sürdüğü sırada kamyonun çarpması ile hayatını kaybetmişti. Zeynep Aslan'ın ölümüyle ilgili görülen davada 3 sanığa iyi hal indirimi uygulanması tepki çekti

İzmir Çiğli'de 32 yaşındaki Zeynep Aslan, bisikletiyle ilerlediği sırada kamyonun çarpması ile hayatını kaybetti. Kaza sonrası başlatılan soruşturmada kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği' belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi ve Yörük tutuklandı. Kazanın karar duruşması dün yapıldı. Kararda soruşturma kapsamında yargılanan 3 sanığa da iyi hal indirimi uygulandı. Şoför Aycan Yörük'e 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl 6 ay, yol çalışmasında görevli İdris Karataş ve Mustafa Yaman ise 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Aslan'ın babası karara tepki göstererek, "Bir insanı hayattan koparmak bu kadar ucuz olmamalı." dedi.

Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde geçen 14 Ekim'de Aycan Yörük'ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Bir çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği' belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi. Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi hazırladı. Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Zeynep Aslan'a çarpan kamyon şoförü Aycan Yörük ile bölgede yol çalışması yapan park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonun şoförü İdris Karataş ile iş makinesi operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı. Sanıkların, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapisleri istendi.

İddianamede, kamyonuyla Sasalı yönüne giden Yörük'ün, yol çalışmasını görmesine rağmen İdris Karataş'ın park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonunu kontrolsüz, aceleyle ve hatalı şekilde sollamaya başlayıp karşı şeridi kapatarak ilerlerken banket çizgisine yakın Zeynep Arslan'a çarpıp ölümüne neden olduğu belirtildi. Davanın 1 Nisan'da görülen ikinci duruşmasında ise tutuklu sanık Yörük tahliye edildi. Savcı mütalaasında sanıkların 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

ZEYNEP'İN AİLESİ EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Karar duruşması dün Menemen 1'inci Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Aycan Yörük'ün yanı sıra Zeynep Aslan'ın annesi Nurten Aslan, babası Reşat Kemal Aslan ve taraf avukatları katıldı. Hakimin söz verdiği Aslan ailesinin avukatları Suat Selman Saloğlu ve Cansu Koç, sanıkların üçünün de 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan yargılanmaları gerektiğini savundu. Söz alan Zeynep'in babası Reşat Kemal Aslan da sanıkların en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini belirtip, "Kızım, araçları geçmekte iken sanık sürücü tarafından kendisine çarpılmıştır. Sanıklar için en üst sınırdan ve indirim yapılmadan ceza verilmesini talep ediyorum" dedi. Anne Nurten Aslan da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'ARACIN BAŞKA YERİNE ÇARPSA VEFAT ETMEYECEKTİ'

Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık Aycan Yörük, Zeynep Aslan'ın kendisine çarptığını ileri sürdü. Yörük, “Ben o yolu 10 yıldır kullanıyorum. Orada kavşak olduğunu bildiğim için yavaşlayarak araçların bulunduğu yeri, karşı şeridini kontrol ettim. Uzaktan gelen aracın mesafesinin yeterli olduğunu düşünüp sollama yaptım. Bu sırada 'Dur' levhasına uymayan Zeynep Aslan'ın bana çarpmasıyla olay meydana geldi. Eğer hızlı olsaydım aracın altına girerdi. Aracın sert yerine çarptığı için vefat etti. Başka bir yere çarpsa vefat etmeyecekti. Olay mahallinde yolun kenarında bulunan ağaçlar nedeniyle birbirimizi göremezdik. Yolum dümdüz. O benim solumdan, önüme çıkmıştır" dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Hakimin son sözünü sorduğu Yörük, "Suçsuzum. Kardeşime bile bile bir şey yapmadım" diye konuştu.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık Aycan Yörük'e, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ardından bu cezası iyi hal indirimiyle 5 yıl 6 ay hapse çevrildi. Yörük'ün E sınıfı ehliyetine de 1 yıl boyunca el konuldu. Diğer sanıklar İdris Karataş ve Mustafa Yaman ise önce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Andından duruşmalardaki iyi halleri göz önüne alınıp, indirimle 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

‘CEZALAR CAYDIRICI OLMALI’

Zeynep’in bisiklet sporcusu arkadaşları ve yakınları ellerinde pankart ve dövizlerle dava için Menemen Adliye Sarayı’nın önüne geldi. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Reşat Kemal Aslan, kanunların daha caydırıcı olması gerektiğini söyledi. Aslan, “Verilen karar kötü olmamakla birlikte yeterli değil. Bir insanı hayattan koparmak bu kadar ucuz olmamalı. Daha caydırıcı kanunlar olması gerekiyor. Kamyon şoförü bir insanı öldürüp görmediğini söylüyor. Eline bir tabanca alıp birini öldürmekle bu olayın bir farkı yok" dedi.

Ailenin avukatlarından Suat Selman Saloğlu da trafik kazalarında cezaların yükseltilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Mahkeme emsal bir karara imza attı. Sanık, ilk celsede 10 kilometre hızla gittiğini söylemişti ancak mevcut verileri baktığımız zaman bu hızla Zeynep’in 17,5 metre savrulması imkansız. Mahkeme de bu yönden değerlendirerek cezayı artırdı. Diğer sanıklar da taksirle ölüme neden olmak suçundan hüküm giydi. Bu gerçekten emsal bir karardır. Çünkü kazaya direkt etkisi olmasalar bile dolaylı olarak karıştıklarından ceza almaları çok karşılaşılan bir durum değil. Ölümlü trafik kazalarında cezaların yükseltilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.