Bit pazarı açılışını kadınlarla yaptı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Özkanlar Bornova Yeni Pazarı'nda hizmete giren Bit Pazarı'nı Eşi Ufuk İduğ ve Bornova'lı kadınlarla birlikte açtı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleşen açılışa CHP Bornova Kadın Kollarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. İki yıl süren sorunu çözerek açtıkları pazar yerini aktif olarak kullanacaklarını hatırlatan Başkan İduğ, tezgahların çoğunluğuna sahip olan kadınlara karanfil dağıttı. Tezgahları tek tek gezdiği esnafa bereketli işler dileyen Başkan İduğ, Eşi Ufuk İduğ'a 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü hediyesi olarak antika şamdan aldı.

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CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Duygu Bölük ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Gülen'in de katıldığı açılış töreninde konuşan Başkan Mustafa İduğ, "Kadınlar, nüfusumuzun yarısını oluştursa da yaşamda onları yeteri kadar aktif göremiyoruz. Oysa ülkemiz; kadınlarımızın siyasal, ekonomik, idari ve sosyal yaşamda eşit biçimde yer alması ile olması gereken yere erişebilecektir. Bunun en temel nedeni aile içinde de pek çok sorumluluğunun kadınlarımız tarafından sırtlanmasıdır. Bu yükü hafifletebilmek amacıyla kreşler açmaya başlıyoruz. Diğer yandan kadınlara yönelik istihdam garantili meslek edindirme kurslarımız devam ediyor. Evden çalışmayı tercih eden kadınlarımıza ise kadın kooperatifi aracılığıyla ürettiklerini pazarlama imkanı sunacağız. Çok yakında pek çok yerde kadın kooperatifimizin satış noktalarını görebileceksiniz. Daha güçlü kadınla daha güzel bir dünyanın kurulacağına inanıyor ve tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutluyoruz" dedi.