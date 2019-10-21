Genel Başkanlığını Sağlık ve Devlet eski bakanı Rifat Serdaroğlu'nun yaptığı,yakın zamanda partileşecek olan Çoban Ateşi Hareketi(ÇAH) İzmir başkanlığı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde yeni çalışma ofisinde faaliyetlerine başlayan ÇAH İzmir Başkanlığı ilk toplantısını gerçekleştirdi.Toplantıda bir konuşma yapan ÇAH İzmir Başkanı Aydoğan Karaoğlu "Genel Başkanımız Sn.Rifat Serdaroğlu'nun 'Biz bölmeye değil,bölünmüşü birleştirmeye,bütünleştirmeye geliyoruz' mesajını,9 ayrı partide görev almış siyasetçilerle bugün yapmış olduğumuz toplantıda kamuoyuna göstermiş olduk,Anayasanın ilk 6 maddesini kabul eden herkesi Çoban Ateşi Hareketine davet ediyorum"dedi.

Karaoğlu,Genel Başkan Rifat Serdaroğlu'nun tüm yurdu gezerek il ve ilçe teşkilatlarını oluşturduğunu,harekete karşı gerek sokakta gerekse sosyal medyada büyük ilgi olduğunu,Ankara'da en kısa sürede genel merkez açılacağını ve Kasım sonu yada en geç Aralık ayında partinin kurulacağını söyledi.

Aydoğan Karoğlu İzmir'in tüm ilçelerinde teşkilatlanma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek çok kısa bir süre içinde de ilçe teşkilatlarının açılacağını ve il-ilçe görev dağılımının kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Toplantıya İzmir siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı

ÇAH İzmir İl Başkanlığından gerçekleştirilen toplantıya İzmir siyaset ve iş dünyasından önemli katılımlar oldu.

Toplantıya ,Uzun yıllar Urla Belediye başkanlığı yapan Selçuk Karosmanoğlu,Manisa-Demirci eski belediye başkanı İbrahim Dönmez,Cihangir Öztürk,Raif Şaşmaz,Mustafa Acar,Muhsin Alnıaçık,Murat Selamoğlu,Hasan Biberci,Şükrü Özcan,Dilek Levent,İbrahim Şimşek,Kayhan Kumaş,Hüseyin Öner,Dr.Hüseyin İvit,Barış Gökoğlu,Levent Kavruk,Canan Kılıç,Sabri Sapmaz,Ufuk Dulun,Nihadi Önal,İbrahim Şeyben,İsmet Özkocaman,Hüseyin Özsaraçlar,Mustafa Aktimur,Oğuz Tosunlar ve İbrahim Köken katıldı.

Öztürk: Tüm İzmirlileri ÇAH'ı anlatmak için bekliyoruz

ÇAH İzmir İl yöneticilerinden Cihangir Öztürk'te yaptığı açıklamada "Çoban Ateşi Hareketinin sahibi Türk Milletidir" diyerek,İzmirlileri İl başkanlığına davet etti.

Öztürk açıklamasında "İzmir Cumhuriyetin kalesidir,Genel Başkanımız Sn.Rifat Serdaroğlu'da İzmirlidir,eski İzmir milletvekilidir,İzmir bizim için çok önemlidir,tüm İzmirlileri hareketi anlatmak için il başkanlığımıza davet ediyoruz." dedi.

Çoban Ateşi Hareketi İzmir İl Koordinatörlüğü iletişim bilgileri:

Şair Eşref Bulvarı Beşe İş merkezi,No:34 Kat:5 Daire:10 Çankaya-İzmir

Tel: 0232 489 19 00