Biz 'katliam' derken, başka konuya yöneliyor

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Şirince ve Belevi'nde jeotermal ve Mermer Ocağı yapılması planlanan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Sengel yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "25.7.2019 tarihinde ÇED raporu sunuldu. Ve çeşitli şekillerde Belevi ve Şirince Köy Muhtarlarımızın girişimi ile ve de Belediyemiz çatısı altında tüm siyasi parti meclis üyeleri, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve ilgililerle bir toplantı gerçekleşti.

Bir karar alındı... Tek Yürek Olacağız. Olundu da... Şimdi bugün ÇED görüşü olumsuz çıktı diye havadisler nüksetti... Doğru olduğunu umuyorum. Ancak; Torbalılı Sn. Milletvekilimiz olayı siyasete sokmaya çalışıp, biz DOĞA derken, KATLİAM derken; başka bir mevzuuda dans etmeye çaba sarf ediyor. Ama bu oluyor mu şimdi? Canınız sağolsun...

Bu arada bizim derdimiz hala aynı Efes Selçuk hepimizin, bu kente en çok bu kentte yaşayanlar sahip çıkar.... içten desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, İzmir Milletvekillerimize, İlgili Muhtarlarımıza ve siyasetten uzak tek yürek olan halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belevi, Şirince ve Gökçealan dahilinde halen daha devam eden jeotermal girişimleri, maden ve taş ocaklarına ve gözünü bu bakir topraklara diken herkese bir lafımız var: Efes Selçuk tarım ve turizm kentidir. Aksini kabul etmemiz mümkün değil...

Bu güzelim kente ve kirlenen çığlık atan #KüçükMenderes‘e sahip çıkmak zorundayız... Gelin geleceğimizi kurtarmaya devam edelim. Çünkü “Biz bu toprakları atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet aldık”