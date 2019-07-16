'Biz sıradan bir milet değiliz '

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında şehit olanlar Bergama’da düzenlenen törenlerle anıldı.

Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenlerde yüzlerce Bergamalı, 3 yıl önce demokrasiye karşı yapılan hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar için dua etti. Günün önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu törenlerde şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Yediden yetmişe kalabalığın Bergama Cumhuriyet Meydanı’na akın ettiği törenlere Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Jan.Yzb. Mehmet Uğur Abacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Bergamalı katılım gösterdi.

Asırlar boyu süren mücadelenin eseri

3 Yıl önce yurdun her köşesinde olduğu gibi Bergama’da da ihanet girişimine karşı kutlu bir direnişin başladığını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “ İşte o kutlu direniş bu meydanda devam etmektedir. Türk milleti 15Temmuz’da binlerce yıllık tarihinde defalarca kez yaptığı gibi kutsallığını korumak üzere canını vermekten çekinmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz’da gördük ki küllerin altına kor bir ateş yanıyor. Tarih boyunca hep ateşle imtihan olmuş, hep ateş saldırılarının ve ihanetin kıskacında pişerek yol yürümüş bir milletiz. Sıradan göçebe bir kavim değiliz. 15 Temmuz darbe girişimi de milletimize karşı yapılan ilk saldırı değildir. Son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarının farkındayız. FETÖ’nün sadece FETÖ olmadığını, DEAŞ’ın sadece DEAŞ olmadığını, ve terör örgütlerinin göründükleri gibi olmadığını biliyoruz. Arkalarında kimlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Şunu iyi bilmelidirler ki bub ülkenin de binlerce yıllık bir devlet tecrübesi ve onu oluşturan en önemli unsur da Türk milleti bu toprakların yılmaz bekçisidir. 15 Temmuzda ortaya çıkan ruh bir gecede değil, asırlar boyu süren mücadelenin eseridir. Biz bölgemizin, coğrafyamızın, dünyanın geleceğine talibiz. Bizi ne terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne de onları kullanan sinsi güçlerin oyunları çökertebilir. Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz yıldönümünü kalben, ruhen ve gönülden yaşayan tüm siyasi hareketlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.