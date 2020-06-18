BM 2020 Liderler Zirvesi’ne katıldı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 15-16 Haziran tarihlerinde Birleşmiş Milletler Küresel Ağı (UNGC) tarafından online olarak düzenlenen 2020 Liderler Zirvesi kapsamındaki bölgesel ve uluslararası oturumlara aktif katılım sağladı.

Devlet ve hükümet başkanları, üst düzey yöneticileri, hükümet dışı kuruluşları ve BM liderlerinin bir araya geldiği toplantı, 26 saat aralıksız sürerek Birleşmiş Milletler’in ilk ve en büyük online etkinliği olarak tarihe geçti. 2020 Liderler Zirvesi’nde Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNGC direktörü Lise Kingo ve UNGC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paul Polman yaptıkları konuşmalarla iş dünyası ve diğer paydaşların, BM değerlerini ve ilkelere dayalı işlerin Sürdürülebilir Kalkınma’nın geleceği ile Covid-19 süreci sonrası dirençlilik politikalarına dair kritik paylaşımlarda bulundular.

İşbirliği çağrısı

'Covid-19 Sonrası Yeni Sürdürülebilirlik Liderliği Tanımlamaları', 'Yerel Uygulamaların Küresel Değişime Yansımaları', 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Ulaşmak İçin İşbirliği İmkânları' başlıklı oturumlar süresince özel sektör-kamu işbirliği imkânlarına dair en iyi örnekleri takip ederek, 2030 yılına Çiğli'deki kalkınma hamlesine güç ve dirençlilik sağlamak için kamu-özel sektör işbirliği çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin online olarak düzenlediği 2020 Liderler Zirvesi’nde uluslararası işbirliği çağrısında bulunan ve İzmir bölgesinden toplantıya katılan tek ilçe Belediye Başkanı olan Gümrükçü, "Çok verimli bir toplantı oldu. Dünyanın değişik ülkelerinden yöneticileri, başkanları dinleme şansımız oldu.

Bilgi paylaşımı

Covid-19 süreci ve sonrasına dair önemli bilgi paylaşımları yapıldı. Çiğli’nin doğal koruma alanı ile sanayi bölgesini bir arada içeren özel bir havza parçasına sahip olduğunu, kamu-özel sektör işbirliğiyle yeni sürdürülebilirlik temaları içeren dirençli bir yerel kalkınma modeli oluşturmanın gerekliliğini vurguladım. Ayrıca uluslararası anlamda işbirliği çağrısında bulunduk. Covid-19 sonrası ekonomik düzelme ve değişim için birlikte çalışma, daha güçlü ve daha dayanıklı yapılar inşa etmek yolunda ortak hareket edilmesi kararı alındı. Biz Çiğli'yi uluslararası anlamda temsil etmeye devam edeceğiz."