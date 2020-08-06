Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Ege Üniversitesi Senatosu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Saraç, Ege Üniversitesinin gösterdi gelişimle bölgenin yıldızı olmayı sürdürdüğünü ifade etti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ege Üniversitesi Senatosunun olağan toplantısına Ankara'dan canlı yayın bağlantısıyla katıldı. Saraç, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde yükseköğretim sisteminde hayata geçirilen uygulamalar konusunda Ege Üniversitesi Senatosuna bilgi verdi.

Ege Üniversitesinin hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Ege Üniversitesi, bölgenin ve İzmir'in yıldızı olarak gelişimini sürdürüyor. Biz buradan çok net bir biçimde bu gelişimi görüyoruz. Umudumuz, gelişimin sürekli bir biçimde devam etmesi. Ege Üniversitesi, istikrarlı ilerlemesini ve sisteme olan katkısını her gecen gün arttıran bir üniversite. Bu tablo, bizim için mutluluk verici" dedi. Ege Üniversitesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Saraç, Ege Üniversitesinde Araştırma Üniversitesi hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, eğitim- öğretim, öğrenci odaklı uygulamalar dijitalleşme ve misyon farklılaşması konusunda kaydedilen mesafeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Araştırma Üniversitesi, Online Eğitim, Akreditasyon, Öğrenci Odaklı Uygulamalar ve Uluslararasılaşma gibi alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a bilgi veren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite olarak yürütülen çalışmaları Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ve tek gayelerinin Ege Üniversitesi'nin bölgeye ve ülkeye sunduğu katkıyı artırmak olduğunu belirtti.

Araştırma Üniversitesi hedefi doğrultusunda tüm üniversitenin üstün gayretle çalıştığını belirten Budak, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ülke ve bölgenin gelişimi için araştırmaya ağırlık vermemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Ege Üniversitesinin ulusal ve uluslararası arenada yükselişini sürdürmesi için çağın gereklerine uygun olarak bilişim, dijitalleşme, multidisipliner araştırma alanları, laboratuvar altyapısı gibi pek çok konuda ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar sayesinde Ege Üniversitesinin hak ettiği noktada, yani Araştırma Üniversiteleri arasında yerini alacağına yürekten inanıyorum" dedi.