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Bölgesel kalkınma toplantısı İzmir’de yapılacak

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek “Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları”nın beşincisi 5 Nisan Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak. Toplantı Kaya İzmir Thermal & Convention’da 10.00’da başlayacak

Bölgesel kalkınma toplantısı İzmir’de yapılacak
02 Nisan 2021 Cuma 12:22

Toplantının açılış konuşmacıları; TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sanayi ve Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olacak.

Toplantıya İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın’daki 81 belediyeden başkan ve yöneticilerin yanı sıra; akademisyenler, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratlar katılacak.

Etkinliğin anahtar konuşmaları; Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan V. Dr. Muhammed Adak, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Yunus Emre Ayözen tarafından yapılacak.

Oturum başkanlığını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın yapacağı “Akıllı Şehirler ve Kent Ekonomisi” başlıklı oturumda; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe tarafından yapılacak “Kırsal Kalkınma ve Kooperatifler” başlıklı sunumun ardından toplantı TBB Genel Sekreteri Birol Ekici’nin kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.
Daha önce Van, Diyarbakır, Trabzon ve Antalya’da yapılan istişare toplantılarına İzmir’den sonra; Erzurum, Sivas, Adana, Konya, Kastamonu, Tekirdağ ve Bursa’da devam edilmesi planlanıyor. Toplantılara toplantının yapılacağı il ve yakın illerin yerel yöneticileri de davet edilecek.

Toplantı TBB sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Etiketler; #izmir
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