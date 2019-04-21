BORBEL'de toplu sözleşme yapıldı

Bornova Belediyesi Personel AŞ(BORBEL) ile Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi 1277 işçiye yüzde 26'lık asgari ücret artışına ilave olarak yüzde 4 ücret artışı ile pek çok yeni sosyal hak getirdi

Bornova Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasında sürdürülen ve anlaşmayla sonuçlanan görüşmelerin ardından toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Büyükpark'ta kurulan sahne halkın huzurunda imzalanan toplu iş sözleşmesi Bornova Belediyesi Personel AŞ'de(BORBEL) çalışan 1277 işçiye yüzde 26'lık asgari ücret artışına ilave yüzde 4 oranında ücret artışı ile pek çok yeni sosyal haklar getirdi. Toplu İş Sözleşmesi'ni DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu ile imzalayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, törenin ardından işçilerle kolkola girerek halay çekti. DİSK Genel İş Sendikası yöneticileri toplu iş sözleşmesine tam kadro katıldı.

Pasta kesildi

Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanmasının ardından Başkan İduğ, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK Genel İş Sendikası Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Mahmut Şengül, DİSK Genel İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, 6 No'lu Şube Başkanı Emine Yılmaz ve 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu ile birlikte kutlama pastası kesti.

En düşük işçi maaşı 600 lira arttı

DİSK-Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bornova işçisi bugün mutlu bir gününü yaşıyor" diyerek, "Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ göreve gelir gelmez, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Maüdürlüğü şantiyelerinde işçilerimizi, ardından sendikamızı ziyaret etti. Onun bu tavrıyla gurur duyuyoruz" dedi. Toplu İş Sözleşmesi'nin maddeleri hakkında işçilere bilgi veren Köroğlu, ücret maddelerinden daha önemlisi, bu toplu iş sözleşmesi bir iş güvencesi belgesidir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Köroğlu sözleşmeyle en düşük işçi maaşının 600 lira arttığını açıkladı.

Halkımızın memnuniyeti önemli

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ 'Büyük Başkan' sloganlarıyla Büyükpark'ta kurulan sahneye çıktı. "Toplu iş sözleşmesiyle sağlanan ücret artışı bizim verdiğimiz bir şey değil. Olması gerekendi. Geç kalındı" dedi.

Yaklaşık 1.5 ay önce DİSK Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ile yaptığı görüşmede Sarı'nın kendisine, "Sevgili Başkanım, seçilirsen varsa ver. Yoksa ben seni anlarım" dediğini dile getirden Başkan İduğ, "Ben varolduğu sürece vereceğim. Bunu bilin. Bunun yanında halkımızın memnuniyeti de benim için en önemli konu. Bu memnuniyeti hep birlikte sağlayacağız. Bunu sizden bekliyorum" diye konuştu.