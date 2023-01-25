Bornova Belediye Başkanı İduğ, 30 kişi ile birlikte Ankara çıkarması yaptı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, meclis üyeleri ve muhtarlardan oluşan bir heyetle Ankara'ya adeta çıkarma yaptı. Başkan İduğ ve beraberindeki 30 kişilik Bornova heyeti önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyetin 100. yılında Büyük Ata'nın huzurunda olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Başkanı İduğ "Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi

Ankara mesaisine sabah saatlerinde Anıtkabir'de başlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve beraberindeki heyet önce Anıtkabir'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine Çelenk koydu.

İlelebet yolunda

Ardından Anıtkabir Anı Defteri'ne "Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte ülkemizi ve kentimizi işaret ettiğiniz biçimde 'muasır medeniyet seviyesinin de üzerine' çıkartmak için var gücümüzle gayret ediyor, aklın ve bilimin ışığında ülkemize ve halkımıza şerefle hizmet veriyoruz. İlelebet yolunuzdan yürüyeceğiz" sözlerini yazarak imzaladı.

Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Bornova heyeti CHP Meclis Grup toplantısına katıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme yönelik açıklamalarını dinleyen heyet Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile toplantı yaptı.

"Ustam sayılır"

Bornova'da yapılmış çalışmaları Genel Başkan yardımcısına aktaran Başkan İduğ "Sayın Torun Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmış bir yöneticimiz olarak benim de ustam sayılır. Kendisine bir projemizi aktardığımızda mutlaka onu geliştirecek bir bakış açısı ekliyor, bizde bundan çok mutlu oluyoruz. Bornova'da yaptığımız havuz bitti, yurtlarımızın inşaatı sürüyor, çok büyük bir hızla asfalt dökmeye devam ediyoruz. Projelerimizin çok büyük bölümünü tamamladık" diye konuştu.

"Bornova gurur kaynağı"

Başkan İduğ ve Bornova heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Seyit Torun " Bornova İzmir'in gurur kaynağı, medarı iftiharı, çok güzel hizmetleri ile anılıyor. Gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, iyi ki yol arkadaşıyız. İnanıyorum ki yapılacak ilk seçimde iktidara geleceğiz ve ülkede çözülemezmiş gibi gösterilen bütün sorunları çözüp barış ve refah içinde yaşayacağız. Ülkemizin birinci sınıf demokrasiye ve özgürlüğe ihtiyacı var. Bu sorun çözüldüğünde diğer tüm sorunlar da hızla çözülecektir" diye konuştu.

Uğur Mumcu anıldı

Başkan İduğ, bombalı bir saldırı ile 30 yıl önce katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümünde düzenlenen törene katıldı. Mumcu'nun adını taşıyan sokakta düzenlenen törende anıta karanfil de bırakıldı. Törenin ardından Uğur Mumcu'nun eşi ve TBMM başkanvekillerinden Güldal Mumcu'yu da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Meclis Başkan Vekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte ziyaret etti.