Bornova Belediyesi bağış toplamıyor

Son zamanlarda belediyenin adını kullanarak vatandaşlardan para toplamak isteyen dolandırıcıların olduğu yönünde haberler alındığını belirten Bornova Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bu gibi girişimlere kesinlikle inanmamalarını istedi.

Bornova Belediyesi yetkilileri, vatandaşları bu gibi yöntemler uygulayan dolandırıcılara karşı uyararak şu bilgileri verdi: "Bornova Belediyesi'nin kesinlikle her ne ad altında olursa olsun bağış toplama gibi bir uygulaması yoktur. Vatandaşlarımızdan kesinlikle bağış için para talep edilmez. Belediye'nin ilgili birimleri sosyal yardımlar konusunda zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımız bu yöntemleri kullanarak para toplamak isteyenlere kesinlikle inanmasın."

Çeşitli yöntemlerle haksız kazanç elde etmeyi alışkanlık haline getiren dolandırıcıların Bornova Belediyesi yetkililerinin de adını kullandığı tespit edildi. Bornova Belediyesi yetkilerinin adını kullanan dolandırıcıların yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çocuklara giysi alınacağını söyleyerek vatandaşlardan çeşitli yardımlar için para talep ettiği ifade edildi.

Para taleplerine kanmayın

Bornova Belediyesi yetkilileri, vatandaşları bu gibi yöntemler uygulayan dolandırıcılara karşı uyararak şu bilgileri verdi: "Bornova Belediyesi'nin kesinlikle her ne ad altında olursa olsun bağış toplama gibi bir uygulaması yoktur. Vatandaşlardan kesinlikle bağış için para talep edilmez. Belediye'nin ilgili birimleri sosyal yardımlar konusunda zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımız bu yöntemleri kullanarak para toplamak isteyenlere kesinlikle inanmasın. Böyle durumlarla karşılaşılan hemşerilerimiz mutlaka güvenlik güçlerine haber versin."