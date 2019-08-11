Bornova Belediyesi bayramda da hazır

​​​​​​​Bornova Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmesi için tüm önlemleri aldı. Işıkkent’teki Kurban Kesim ve Satış Alanı’ndaki kontrollerini sürdüren Bornova Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti de veriyor. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri diğer zamanlarda olduğu gibi bayram boyunca da 24 saat aralıksız çalışacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak ve cadde üzerinde kesim yapılmasına engel olacak. Vatandaşlar dilek ve şikayetlerini Bornova Belediyesi’nin 0 232 999 29 29 numaralı telefonu arayarak iletebilecek.

Işıkkent’te Kurban Satış ve Kesim Yeri kurarak vatandaşların gönül rahatlığı ile ibadetlerini yerine getirmesi için tüm önlemleri alan Bornova Belediyesi, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için temizlik ve gıda denetimleri başta olmak üzere pek çok alanda tatil süresince de çalışmaya devam edecek. Işıkkent’te binlerce kurbanlığın genel kontrollerini ve damga denetimlerini yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını bayram boyunca da aralıksız sürdürecek.

Ücretsiz servis imkânı

Bornova Belediyesi vatandaşların Kurban Satış ve Kesim Alanı’na rahatlıkla ulaşabilmeleri için ücretsiz servis hizmeti de sunuyor. Hükümet Konağı önünden ve Işıkkent’teki alandan karşılıklı olarak hareket edecek servisler Arefe Günü akşamına kadar iki ayrı güzergahtan hizmet verecek. Servisler Hükümet Konağı önünden 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 saatlerinde hareket edecek. Servislerin Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda kalkış saatleri ise 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00. Servisler Bayramın 1. Günü de yine iki ayrı güzargahtan 09.00 ve 10.00 saatlerinde hizmet verecek.

Kesim alanında görev yapacak nöbetçi veteriner hekimler, yaşanacak bir sağlık sorununda hemen devreye girecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bir ekip kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için çalışacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak ve cadde üzerinde kesim yapılmasına engel olacak. Kurban atıklarının uygun olmayan yerlere atılması durumunda Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesecek.

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleri diğer zamanlarda olduğu gibi bayram boyunca da 24 saat aralıksız çalışacak.

Vatandaşların huzur içinde bayram geçirmesi için Bornova Belediyesi’nin pek çok birimi de iş başında olacak. Vatandaşlar dilek ve şikayetlerini Bornova Belediyesi’nin 0 232 999 29 29 numaralı telefonu arayarak iletebilecek.