Bornova Belediyesi bir kız yurdu daha yapacak

Son yıllarda yaşanan öğrenci yurdu sorununa belediyeye ait kız yurdunun kapasitesini arttırarak ve yeni yurt projeleri hazırlayarak çözüm üreten Bornova Belediyesi, kız yurdu inşaatı için ilk kazmayı vurdu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Üniversiteli öğrencilerimiz için Bornova Merkez’de 300 kişilik kız öğrenci yurdumuzu hazırlarken, çarşı içinde projelendirdiğimiz 100 kişi kapasiteli yurt için de inşaata başladık” dedi.

Bornova Belediyesi, Türkiye’de yeterli yurt binasının olmaması ve artan kira maliyetleri nedeniyle giderek büyüyen bir problem haline gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm oluyor. Mevcut 155 kişilik kız öğrenci yurdunun yanı sıra merkezde bünyesinde bulunan bir binada projelendirdiği 300 kişi kapasiteli yurt için çalışmalar devam ediyor. Yine Merkez’de bulunan Büyük Çarşı’nın sonunda yapılacak olan 100 kişilk Kız Öğrenci Yurdu Binası’nın ise inşaatı için ilk adım atıldı. Ekipler alanda kırma çalışmalarına başladı.

Hedef 29 Ekim 2023

Bornova’da yurt sorunu kalmaması için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan İduğ, “İnşaatına yeni başladığımız binamızı en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Mevcut binamızda yaptığımız çalışmaları ise hızlandırarak önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. 300 kişilik kapasite ile hizmet verecek olan binanın açılışı için 29 Ekim 2023 tarihini hedefledik” dedi.

Kız öğrencilere pozitif ayrımcılık

Barınmanın üniversiteliler arasında önde gelen sorunlar arasında olduğunu da hatırlatan Başkan Mustafa İduğ, “Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Özellikle başka şehirlerden ilçemize üniversite okumak için gelen kızlarımızın barınmalarını sağlayarak, onların eğitimlerine odaklanmasını istiyoruz” diye konuştu.