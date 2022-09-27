MARVEL'IN YENİ KARAKTERİNE TEPKİ
MARVEL'IN YENİ KARAKTERİNE TEPKİ
0
2 BİN 500 YILLIK LAVABO BULUNDU
2 BİN 500 YILLIK LAVABO BULUNDU
0
SAHNEDE SAÇINI KESTİ
SAHNEDE SAÇINI KESTİ
0
RUSYA'DA OKULA SALDIRI: 13 ÖLÜ!
RUSYA'DA OKULA SALDIRI: 13 ÖLÜ!
0

Bornova Belediyesi bir kız yurdu daha yapacak

Bornova Belediyesi bir kız yurdu daha yapacak
27 Eylül 2022 Salı 11:31

Son yıllarda yaşanan öğrenci yurdu sorununa belediyeye ait kız yurdunun kapasitesini arttırarak ve yeni yurt projeleri hazırlayarak çözüm üreten Bornova Belediyesi, kız yurdu inşaatı için ilk kazmayı vurdu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Üniversiteli öğrencilerimiz için Bornova Merkez’de 300 kişilik kız öğrenci yurdumuzu hazırlarken, çarşı içinde projelendirdiğimiz 100 kişi kapasiteli yurt için de inşaata başladık” dedi.

Bornova Belediyesi, Türkiye’de yeterli yurt binasının olmaması ve artan kira maliyetleri nedeniyle giderek büyüyen bir problem haline gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm oluyor. Mevcut 155 kişilik kız öğrenci yurdunun yanı sıra merkezde bünyesinde bulunan bir binada projelendirdiği 300 kişi kapasiteli yurt için çalışmalar devam ediyor. Yine Merkez’de bulunan Büyük Çarşı’nın sonunda yapılacak olan 100 kişilk Kız Öğrenci Yurdu Binası’nın ise inşaatı için ilk adım atıldı. Ekipler alanda kırma çalışmalarına başladı.

Hedef 29 Ekim 2023

Bornova’da yurt sorunu kalmaması için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan İduğ, “İnşaatına yeni başladığımız binamızı en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Mevcut binamızda yaptığımız çalışmaları ise hızlandırarak önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. 300 kişilik kapasite ile hizmet verecek olan binanın açılışı için 29 Ekim 2023 tarihini hedefledik” dedi.

Kız öğrencilere pozitif ayrımcılık

Barınmanın üniversiteliler arasında önde gelen sorunlar arasında olduğunu da hatırlatan Başkan Mustafa İduğ, “Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Özellikle başka şehirlerden ilçemize üniversite okumak için gelen kızlarımızın barınmalarını sağlayarak, onların eğitimlerine odaklanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Etiketler; #bornova belediyesi #kız yurdu #izmir
Önceki Haber
Salda Gölü'nden kötü haber! O kumlar kararıyor!
Sonraki Haber
İzmir'de belediye çalışanlarından İranlı kadınlara destek
İzmir'de belediye çalışanlarından İranlı kadınlara destek
İzmir'de belediye çalışanlarından İranlı kadınlara destek
0
Bayraklı’nın çehresi değişecek!
Bayraklı’nın çehresi değişecek!
0
İzmir'de bahis operasyonu: 16 gözaltı
İzmir'de bahis operasyonu: 16 gözaltı
0
İzmir'de 2 bin 500 yıllık lavabo bulundu
İzmir'de 2 bin 500 yıllık lavabo bulundu
0
Bergama Belediyesi gayrimenkul satacak
Bergama Belediyesi gayrimenkul satacak
0
İzmir'de trenin çarptığı kadın ağır yaralandı!
İzmir'de trenin çarptığı kadın ağır yaralandı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.