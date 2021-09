Bornova Belediyesi Gazeteci Ziynet Sertel’in adını parkta yaşatacak

Bu yılın mayıs ayında yaşamını yitiren Gazeteci Ziynet Sertel’in ismi doğup büyüdüğü Çınar Mahallesi’ndeki Bornova Belediyesi tarafından düzenlemesi yapılan parkta yaşayacak.

FATİH ÖZKILINÇ-Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören ve 28 Mayıs 2021 tarihinde yaşamını yitiren Gazeteci Ziynet Sertel’in ismini taşıyan park Bornova Çınar Mahallesi’nde açıldı. Bornova Belediyesi tarafından düzenlemesi yapılan Gazeteci Ziynet Sertel Parkı’nın açılışına Ziynet Sertel’in eşi CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in yanı sıra ev sahibi Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, gazeteciler ve mahalle sakinleri katıldı.

Parkın açılış töreninde konuşan Gazeteci Ziynet Sertel’in eşi CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, sık sık duygulandı. “Dünyaya yeniden gelsem yeniden onunla yaşamak isterdim” diyen Atilla Sertel, “Biz vefayı, dostluğu, kardeşliği çok iyi biliriz. Biz asla birbirimizden kopmayız. Bu parkın açılışı için Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve belediye meclis üyeleri ortak bir karar aldılar. Burası bizim için yılların Çınar Park’ıydı burası. Çınar Mahallesi’nin Çınar Park’ıydı. Ama resmi bir ismi yoktu. Bu öneriyi getirdiklerinde gerçekten düşündüm. Hatta orasının ismi “Çınar Park” dedim. Çamdibi olması ve evimize 50 adım mesafede olması alınan kararı desteklemekte çok mutlu etti. Çünkü eşim Ziynet 61 yıl önce burada doğdu. 41 yıl beraber yaşadık. Bugün dünyadaki en mutlu isimlerden biriyim. Çünkü eşim Ziynet Sertel’in ismi bu parkta yaşayacak. Burası bir kitap park olacak. Burada bir kitap yeri yapacağım içine her ay çocuk kitapları koyacağım. Bırakınız çocuklarımız alsınlar, okusunlar. İsteyen alsın okusun geri getirsin. İsteyen evinde saklasın. Kitap şu dönemde bizim yol gösterenimizdir. Eğitim çok önemlidir. Çocuklarımız çok önemlidir. Her birimizin kendi çocuklarımız için kendi ömrümüzü feda edeceğimiz onların geleceği için güzel Türkiye’yi kurmak için iyi yetişmiş çocukları topluma kazandırmak için her şeyden feragat eden insanlarız. Belki çok büyük paralar kazanmadık. Çok paramız olmadı ama biz çok dost biriktirdik. Çok arkadaş biriktirdik. Böyle bir eşe sahip olduğum için çok mutluyum. Dünyaya yeniden gelsem yeniden onunla yaşamak isterdim” diye konuştu.

Çocuklara, gençlere, kadınlara ilham olacak

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Hepimizin ablası, dostu olan Ziynet Sertel’in adını taşıyan bu parkı açılışını yapmak için bir aradayız. Hayatının 40 yılını verdiği gazetecilik mesleğine verdiği emek takdire şayan. O sevdiklerine, ailesine, tüm arkadaş ve dostlarına emek, sevgi verdi. Arkadaşları ve dostları da onun bu sevgisini takdirle karşıladı. Ben 28 Mayıs’ta Ziynet Sertel’i kaybettiğimizde şunu gördüm. Atilla Sertel’le ne kadar büyük bir sevgi, aşk ve dayanışmayla birbirlerine bağlı olduklarını ve ne kadar kıymetli bir geçmişleri olduğunu gördüm. Bu parkta çocuklar oynayacak, ailelerimiz vakit geçirecek. Atilla Sertel ve Ziynet Sertel’in bu büyük aşkı, sevgisi, dayanışması bu parkta vakit geçirecek olan çocuklara, gençlerimize, kadınlarımıza ilham olsun. Yüreğinde vatan sevgisi olan, cumhuriyet sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan, demokrasi olan tüm gençlerimize ilham versin. Ziynet Sertel’i erken yaşta kaybettik ancak bu parkta onun ismi sonsuza dek yaşayacak” dedi.

İsmi parkta sonsuza kadar yaşayacak

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “28 Mayıs 2021 tarihinde kaybettiğimiz sevgili Gazeteci-Yazar Ziynet Sertel’in ismini bu parkta sonsuza kadar yaşatmak üzere bir aradayız. Atilla Sertel hastalığının ilk evresinden son nefesine kadar çocuklarıyla yanından bir dakika ayrı kalmadı. İyi günde, kötü günde dediğimiz 41 yıllık evliliklerinde sonuna kadar mücadele eden bir abimizdir. Ziynet Sertel’in isminin burada sonsuza dek yaşaması için katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Buradaki halk çok şanslı”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Ziynet Sertel iyi bir gazeteci ve yayın yöneticisiydi. Hayata pozitif bakmayı bilen biriydi. Meslektaşlarına, çalışanlarına gerçek ablalık yapmış bir arkadaşımızdı. Buradaki halk çok şanslı umarım ki kızları Ziynet’e benzer. Ruhu şad olsun” dedi.