Bornova Belediyesi hobi kursları

Bornova Belediyesi’nin vatandaşların boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmesi amacıyla açtığı Hobi ve Beceri Edindirme Kursları yoğun ilgi görüyor. Yılda 2 dönem halinde gerçekleşen kurslardan yaz döneminde 17 dalda, 1927 Bornovalı yararlanıyor.

Her yıl binlerce kişiye müzikten dansa, resimden heykele kadar bir çok dalda Hobi ve Beceri Edindirme Kursları düzenleyen Bornova Belediyesi’nin yaz dönemi kursları başladı.

Yılda 2 dönem halinde gerçekleşen eğitimlere başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere her yaşta Bornovalı katılıyor. Yaz döneminde seramik, piyano, resim, santranç, çocuk korosu, keman, bağlama, halk oyunları, gitar, zumba, bale, el sanatları, klarnet, kanun, vurmalı çalgılar, yan flüt ve fotoğrafçılık olamak üzere toplam 17 dalda eğitim veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerden 1927 kişi yararlanıyor.

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurları ilçenin 7 farklı mahallesinde bulunan merkezlerde gerçekleşiyor. Kursiyerler; Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, Çamdibi Şehir Er Adem Bilaloğlu Tesisleri, Naldöken Kültür Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi, Cumhuriyet Evi ve Bornova Merkez’de bulunan Kurs Merkezinde ders alıyor. Kurs dönemi sonunda ise kursiyerler becerilerini ve yapmış oldukları eserleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle sergileme fırsatı buluyor.