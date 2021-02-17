Bornova Belediyesi, ilçeye özgü tarım ürünlerine sahip çıkıyor

Yaptığı çalışmalarla ilçeye özgü tarımsal değerleri yaşatıp yerel üretiye destek olan Bornova Belediyesi, coğrafi işaret tescili aldığı Bornova Misket Üzümü ve Kınalı Bornova Bamyası’nın ardından bir zamanlar Pınarbaşı’nda adlarına festivaller düzenlenen ayva ve nara da sahip çıkıyor.Bölgede sayısı giderek azalan ve yerleşim bölgeleri içinde kalan bahçelerden alınan çeliklerden fidan üretimine başlandı. Fidanlar, ayva ve nar üretiminin yeniden yaygınlaştırılması için vatandaşlara dağıtılacak

Bornova Belediyesi Bornova Misket Üzümü ve Kınalı Bornova Bamyası’ndan sonda Pınarbaşı’nda bir dönem yoğun şekilde yetiştirilen ayva ve narı da yaşatmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda bölgede az sayıda kalan bahçelerden alınan çeliklerin fidana dönüştürülmek üzere dikimi yapıldı. Ziraat Mühendisi Dr. Erol Küçük’ün gözetimindeki çelik alma ve dikim çalışması, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Meclis Üyesi Akın Dalgıç, Gürpınar Mahallesi Muhtarı Osman Bağcı ve bahçe sahibi Sürayya Eriş katılımıyla gerçekleşti.

Bu türleri yaşatmalıyız

Ziraat Mühendisi Dr. Erol Küçük bölgede yetişen narın tatlı, iri taneli ve yumuşak çekirdekli, ayvanın ise yemesi kolay, boğmayan, yumuşak türden olduğuna dikkat çekerek, “Bahçelerdeki örneklerin özenle seçilmiş ve korunmuş olduğunu görüyorum. Tarım alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan Bornova Belediyesi’nin bu değerli bahçelere sahip çıkması gerçekten çok önemli. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu türleri hep birlikte yaşatabiliriz” diye konuştu.

Üretimini yaygınlaştıracağız

Kaybolmaya yüz tutan Pınarbaşı narı ve ayvasını yaşatarak üretimini yeniden sağlamak istediklerini söyleyen Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, “Bu güzel bahçeleri korumayı ve ağaçlardan aldığımız çeliklerden üreteceğimiz fidanları dağıtarak yerel üreticilerimizi bölgeye özel bu tarım ürünlerini üretmeleri konusunda teşvik etmek istiyoruz” dedi.

Bornova Belediyesi’ne teşekkür

Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Akın Dalgıç, Gürpınar Mahallesi Muhtarı Osman Bağcı ve Nar bahçesi sahibi Süreyya Eriş ise Pınarbaşı’nın yıllarca ayva ve nar festivali ile da anıldığını hatırlatarak, bu türlere geleceğe taşıyacak çalışma için Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teşekkür etti.