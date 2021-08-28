Bornova Belediyesi İŞKUR gibi çalışıyor

Bornova Belediyesi, vizyon projesi Altın Bilezik ile Bornovalılara istihdam fırsatı sağlamaya devam ediyor. İş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi gören Bornova Belediyesi, düzenlediği toplu iş görüşmeleriyle istihdam sorununa çözüm arıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplu iş görüşmesinde 78 vatandaş bir gıda firmasında çalışabilmek için mülakata girdi

Büyükpark'ta bulunan Bornova Belediyesi Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bornova Belediyesi Altın Bilezik Proje Ofisi tarafından düzenlenen toplu iş görüşmesinde, İzmir Kemalpaşa'daki tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdüren bir gıda firması ile işveren tarafından belirlenen niteliklere uygun özgeçmişe sahip olan vatandaşlar bir araya geldi. 78 vatandaşın başvuru yaptığı görüşmede firmanın aradığı uygun niteliklere sahip adaylar fabrikada gerçekleştirilecek olan son değerlendirmeye davet edildi. Konserve turşu üretimi yapan firma, toplamda 200'ü kadın olmak üzere 250 işçiyi istihdam edecek.

Başkan İduğ: "Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Altın Bilezik Projesi ile yıllardır yüksek oranlarda seyreden işsizlik sorununun çözümüne Bornova yerelinde çözüm aradıklarını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında yüksek işsizlik oranları geliyor. Altın Bilezik Projesi ile iş arayan Bornovalıları ve işverenleri bir araya getirerek üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu.

Ödüllü vizyon projesi

Bornova Belediyesi bünyesinde kurulan ve Yılın En İyi Vizyon Projesi ödüllü Altın Bilezik Proje Ofisi, düzenlediği eğitim ve toplu mülakatlarla Bornovalılara istihdam imkanı sağlıyor. Mutlu ve refah içinde bir Bornova vizyonu doğrultusunda niteliklerine uygun iş bulmakta zorlanan vatandaşlarla işverenleri bir araya getiren Bornova Belediyesi işsizlik sorununa çözüm arıyor. Altın Bilezik Proje Ofisi'ne başvuran vatandaşların özgeçmişlerini bir havuzda toplayan Bornova Belediyesi, işçi arayan firmalarla iletişime geçerek istihdam imkanı yaratıyor.