Bornova Belediyesi kaçak yapıya geçit vermeyecek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, başvuruları 2018 yılı Haziran ayında başlayan İmar Barışı’nın suistimal edildiğini ve bu süreçte pek çok kaçak yapı inşa edildiğini söyledi.

Bornova’da 5 bin 171 kaçak yapı tespit edildiğini vurgulayan Başkan İduğ, “Bornova Belediyesi olarak hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki ay 25 kaçak yapıyı yıkmak zorundayız” dedi. Kaçak yapılarla mücadelede tüm Bornovalılardan destek isteyen Dr. Mustafa İduğ, bu tip yapıların daha temel aşamasındayken mutlaka kendilerine bildirilmesini istedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ilçedeki kaçak yapılar konusunda önümüzdeki aydan itibaren yasal sorumluluklarını yerine getirmek üzere çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüştüklerini de söyleyen Başkan İduğ, “İzmir’deki 350 bin kaçak yapının yüzde 16’nın Bornova’da olduğunu öğrendik. Şu an bizim yıkmak zorunda olduğumuz 5 bin 171 bina bulunuyor. Özellikle Çiçekliköy, Yakaköy, Eğridere gibi eski köy yerleşimlerinde çok sayıda kaçak yapı var. Başvuruları 8 Haziran 2018 tarihinde başlayan ve süresi daha sonra 6 ay uzatılan İmar Barışı halkımızın belli bir kesimi tarafından ne yazık ki suistimal edildi. Bu tarihlerden sonra pek çok kaçak yapı inşa edildi ve bu yapılar için yıkım kararı çıktı” dedi.

Yıkımlar mesaj olarak algılanmalı

Belediyelerin taşıdıkları hukuki sorumluluk gereği yıkım kararlarını uygulamak zorunda olduğuna dikkat çeken Dr. Mustafa İduğ, bu nedenle önümüzdeki ay 25 binayı yıkmak zorunda olduklarını, yeni kaçak yapıların ortaya çıkmaması için de bu yıkımların bir mesaj olarak gitmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bundan sonra her türlü kaçak inşaattan Bornova Belediyesi olarak bizim haberdar olmamız gerekiyor. Bu konuda halkımıza ihtiyacamız var. Bir yerde kaçak inşaata başlandığını gördüğünüz an hemen bize bildirin ki; temel aşamasındayken gereğini yapalım.”



