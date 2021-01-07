Bornova Belediyesi kendi betonunu üretiyor

Bornova Belediyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında yenileyerek işler hale getirdiği Beton Santrali’nin üretim kapasitesini 5 bin metreküpe çıkardı. Beton maliyetini en az yarı yarıya düşüren santralde 2021 yılında yapılacak üretim yol yapım çalışmalarında kullanılacak

Bornova’yı büyütme hedefiyle kaynaklarını etkin ve verimli kullanıp, kaynağı içinde projeler üreten Bornova Belediyesi, Ağustos ayında faaliyete geçirdiği Fen İşleri Şantiyesi’ndeki Beton Santrali’nde üretimi arttırıyor. 5 aylık süreçte yaklaşık bin metreküp beton üretilen santralde 2021 yılı için üretim hedefi 5 bin metreküp olarak belirlendi. Üretilecek beton, yapım çalışmalarına başlanan Meriç, Altındağ Merkez ve Çamkule mahallelerindeki yeni yollar ve yenileme çalışmaları için kullanılacak.

Maliyet en az yarıya iniyor

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, atıl durumdaki tesisin tekrar faaliyete geçmesiyle fiziki yatırımlar için önemli bir kalem olan beton maliyetini en az yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Yol ve kaldırım yapımlarının belediyelerin öncelikli ve temel görevleri arasında olduğunu hatırlatan Başkan İduğ, “Ciddi şekilde ihtiyaç duyulan ve talep edilen yol yapımları ile inşaat işlerimizde kullanılan betonları artık kendimiz üretiyoruz. Günlük üretim kapasitemiz 100-120 metreküp arasında. Piyasadan metreküpünü ortalama 223 liraya aldığımız betonun bize maliyeti 96.5 TL. Buradan sağladığımız tasarrufu başka alanlara yönlendiriyor, yeni yatırımların önünü açıyoruz” dedi.

Metreküpte 126.5 TL kar

Bornova Belediyesi toplam 110 ton kapasiteli iki silosu da bulunan Beton Santrali’nde her metreküp için 126.5 TL kar ediyor. Yılda ortalama 5 bin metreküp beton üretildiğinde 1 milyon 115 bin TL olan maliyet 482.500 TL’ye inecek ve yıllık 632.500 TL tasarruf edilmiş olacak. Maliyetlerdeki azalmanın yanı sıra zaman kaybının önüne de geçilecek.