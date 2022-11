Bornova Belediyesi kış öncesi sokak hayvanlarını unutmadı

Bornova Belediyesi kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde sokak hayvanlarını unutmadı. Hayvanseverler ve öğrencilerle birlikte yapılan yuvalar, ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirildi

Sokak kedi ve köpeklerinin aşılamasından tedavi ve bakımlarına kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Bornova Belediyesi, soğuk kış günleri için de desteğini sürdürüyor. Hayvanseverler ile lise ve üniversite öğrencileriyle birlikte Bornova Belediyesi Can Dostları Yerleşkesi'nde yapılan kedi ve köpek kulübeleri ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Her yıl havaların soğumaya başladığı dönemlerde yeni kulübeler yaparak sokaklara ve yeşil alanlara yerleştiren Bornova Belediyesi, can dostlarının yanında olmaya devam ediyor. Bornova Belediyesi Ocak ayında da çeşitli noktalara kulübeler yerleştirmişti.

Can dostlarımızın yanındayız

Sokak hayvanlarının bakımına ve tedavisine yönelik yatırımlarını ve çalışmalarını arttırdıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Can dostlarımızın tedavilerini ve kısırlaştırmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Bir yandan acil müdahalelerini yaparken bir yandan da sıcak yuvalara kavuşmaları için sahiplendirmeye yönelik etkinliklerimizi her fırsatta yapıyoruz. Onlara daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için bu yıl çok önemli yenilikler ve iyileştirme-geliştirme çalışmaları yaparak Can Dostları Yerleşkemizi hizmete açtık. Hayvanseverlerin desteğiyle can dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşayacağı bir Bornova için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.