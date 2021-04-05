AMELİYAT OLDU!
AMELİYAT OLDU!
0
İŞLENMİŞ ETTEKİ TEHLİKE!
İŞLENMİŞ ETTEKİ TEHLİKE!
0
BALKONDA ÇIPLAK POZA GÖZALTI
BALKONDA ÇIPLAK POZA GÖZALTI
0
HİNDİSTAN REKOR KIRDI!
HİNDİSTAN REKOR KIRDI!
0

Bornova Belediyesi'nden arıcılığa destek

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve 110 katılımcının eğitim aldığı arıcılık kursu tamamlandı. Kayadibi Mahallesi'ndeki uygulamalı eğitimi tamamlayan kursiyerler ilerleyen günlerde düzenlenecek olan törenle arılı kovanlarına kavuşarak üretime başlayacak.

Bornova Belediyesi'nden arıcılığa destek
05 Nisan 2021 Pazartesi 12:01

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ara verilen arıcılık eğitimi Kayadibi Mahallesi'nde yer alan arılıkta gerçekleştirilen uygulama çalışmasıyla tamamlandı. Arıcılık uzmanı Üzeyir Karaca tarafından verilen eğitimlere katılan 110 vatandaşa bal üretiminin püf noktaları aktarıldı. 

Arıcılığa destek sürecek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs pandemisiyle birlikte tarımsal üretimin öneminin bir kere daha ortaya çıktığını söyledi. Tarımsal ürünlerin kalitesinin artırılmasının önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Arıcılık çok önemli bir üretim alanı. Anadolu coğrafyasında çok uzun yıllardır bol miktarda ve kaliteli bal üretimi yapılıyor. Bal yalnızca bu nitelikleriyle değerlendirmemek gerekiyor. Arıcılık doğanın dengesinin korunması açısından da büyük bir öneme sahip. Bu anlayışla Bornova'mıza yeni arıcılar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Sertifikayla birlikte arılı kovan

Nisan ayı içerisinde düzenlenecek olan sertifika töreninde eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara arılı kovan hediye edilecek. Katılımcılar, Bornova Belediyesi'nin "Bal Ormanı"na yerleştirilecek olan kovanları haftanın 3 günü danışmanların desteğiyle bakabilecekler. Meyve ve akasya fidanlarından oluşan kaliteli polen yataklarına sahip olan 23 dönümlük arazide her katılımcı için 5 kovanlık yer ayrılacak. 

Etiketler; #bornova belediyesi #arıcılık #Mustafa İduğ
Önceki Haber
Karabağlar Belediyesi 32. MODEKO'da yerini aldı.
Sonraki Haber
Balkonda çıplak poza gözaltı!
Darbe heveslileri hesap vermeli
Darbe heveslileri hesap vermeli
0
Başkan Soyer'den 5 maddelik değişim vurgusu
Başkan Soyer'den 5 maddelik değişim vurgusu
0
109 göçmen, arızalı tekne ile kaçacaktı!
109 göçmen, arızalı tekne ile kaçacaktı!
0
Karabağlar Belediyesi 32. MODEKO'da yerini aldı.
Karabağlar Belediyesi 32. MODEKO'da yerini aldı.
0
İZSU yatırımları 2 yılda 1 milyar lirayı aştı
İZSU yatırımları 2 yılda 1 milyar lirayı aştı
0
Elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı, vurularak durduruldu
Elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı, vurularak durduruldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.