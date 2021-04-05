Bornova Belediyesi'nden arıcılığa destek

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve 110 katılımcının eğitim aldığı arıcılık kursu tamamlandı. Kayadibi Mahallesi'ndeki uygulamalı eğitimi tamamlayan kursiyerler ilerleyen günlerde düzenlenecek olan törenle arılı kovanlarına kavuşarak üretime başlayacak.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ara verilen arıcılık eğitimi Kayadibi Mahallesi'nde yer alan arılıkta gerçekleştirilen uygulama çalışmasıyla tamamlandı. Arıcılık uzmanı Üzeyir Karaca tarafından verilen eğitimlere katılan 110 vatandaşa bal üretiminin püf noktaları aktarıldı.

Arıcılığa destek sürecek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs pandemisiyle birlikte tarımsal üretimin öneminin bir kere daha ortaya çıktığını söyledi. Tarımsal ürünlerin kalitesinin artırılmasının önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Arıcılık çok önemli bir üretim alanı. Anadolu coğrafyasında çok uzun yıllardır bol miktarda ve kaliteli bal üretimi yapılıyor. Bal yalnızca bu nitelikleriyle değerlendirmemek gerekiyor. Arıcılık doğanın dengesinin korunması açısından da büyük bir öneme sahip. Bu anlayışla Bornova'mıza yeni arıcılar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Sertifikayla birlikte arılı kovan

Nisan ayı içerisinde düzenlenecek olan sertifika töreninde eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara arılı kovan hediye edilecek. Katılımcılar, Bornova Belediyesi'nin "Bal Ormanı"na yerleştirilecek olan kovanları haftanın 3 günü danışmanların desteğiyle bakabilecekler. Meyve ve akasya fidanlarından oluşan kaliteli polen yataklarına sahip olan 23 dönümlük arazide her katılımcı için 5 kovanlık yer ayrılacak.