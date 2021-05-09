Bornova Belediyesi'nden çocuklara bayramlık

İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan Ayı'na özel hazırladığı; gıda kolisi ve hijyen seti ile bu iki pakete ek olarak bebekli ailelere mama ve bez dağıtımlarını sürdüren Bornova Belediyesi, çocukları da unutmadı. 400 çocuğun yüzü, içinde bayramlık kıyafetlerin bulunduğu hediye paketi ile güldü

Bornova Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 400 ihtiyaç sahibi ailenin çocuğuna bayram hediyesi dağıttı. İçinde ayakkabı, elbise, eşofman ve çamaşır gibi kıyafetlerin bulunduğu hediye paketlerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Doğanlar Mahallesi'ndeki hediye dağıtımını Bornova Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri; Çeto Çamlıbel, Taner Doğan, Cesim Çelik ve Adem Kasacı ile birlikte yaptı.

Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyleyen Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzünün gülmesi hepimiz için en büyük mutluluk. Bölgedeki meclis üyelerimiz birlikte bayramlıklarını dağıtıp, bizlerden neler beklediklerini sorduk. Bu zorlu günleri hep birlikte ve ancak dayanışma içinde aşabiliriz" diye konuştu.