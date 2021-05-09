EVCİL HAYVAN SAHİPLENİN ÇÜNKÜ...
EVCİL HAYVAN SAHİPLENİN ÇÜNKÜ...
0
TÜKETİRKEN DİKKAT!
TÜKETİRKEN DİKKAT!
0
90 YAŞINDA 5. EVLİLİK!
90 YAŞINDA 5. EVLİLİK!
0
VE BOŞANDILAR!
VE BOŞANDILAR!
0

Bornova Belediyesi'nden çocuklara bayramlık

İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan Ayı'na özel hazırladığı; gıda kolisi ve hijyen seti ile bu iki pakete ek olarak bebekli ailelere mama ve bez dağıtımlarını sürdüren Bornova Belediyesi, çocukları da unutmadı. 400 çocuğun yüzü, içinde bayramlık kıyafetlerin bulunduğu hediye paketi ile güldü

Bornova Belediyesi'nden çocuklara bayramlık
09 Mayıs 2021 Pazar 09:12

Bornova Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 400 ihtiyaç sahibi ailenin çocuğuna bayram hediyesi dağıttı. İçinde ayakkabı, elbise, eşofman ve çamaşır gibi kıyafetlerin bulunduğu hediye paketlerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Doğanlar Mahallesi'ndeki hediye dağıtımını Bornova Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri; Çeto Çamlıbel, Taner Doğan, Cesim Çelik ve Adem Kasacı ile birlikte yaptı. 

Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyleyen Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzünün gülmesi hepimiz için en büyük mutluluk. Bölgedeki meclis üyelerimiz birlikte bayramlıklarını dağıtıp, bizlerden neler beklediklerini sorduk. Bu zorlu günleri hep birlikte ve ancak dayanışma içinde aşabiliriz" diye konuştu. 

Etiketler; #bornova #bornova belediyesi #bayramlık
Önceki Haber
Göztepe'de hüsran
Sonraki Haber
Bornova Belediyesi'nden çocuklara bayramlık
Parayı az verdi diye evine molotof attılar!
Parayı az verdi diye evine molotof attılar!
0
Buca'da vatandaşları, müzisyenler sahura kaldırdı
Buca'da vatandaşları, müzisyenler sahura kaldırdı
0
Seferihisar da askıda defter kampanyası başlattı
Seferihisar da askıda defter kampanyası başlattı
0
İzmir'deki deniz marulları temizleniyor
İzmir'deki deniz marulları temizleniyor
0
Anneleri de şampiyon!
Anneleri de şampiyon!
0
Torbalı'da 17 meclisi üyesinden manifesto
Torbalı'da 17 meclisi üyesinden manifesto
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.