Bornova Belediyesi'nden çok yönlü destek

Bornovalıların bağışladığı yardımları 15 tır ile deprem bölgesine gönderen, İzmir'e gelecek depremzedelerden 500'ünün konaklaması için gerekli organizasyonu yapan Bornova Belediyesi, alanlarında uzman personel, 7 araç ve iş makinesiyle de çalışmalara destek oluyor.

Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler ambulans ve iş makineleriyle depremzedelerin yardımına koşarken, bölgeye sevk edilen zabıta ekipleri çalışma yapılan alanlarda düzen ve güvenlik konusunda görev yapıyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, üç yönlü bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Sadece yardım malzemesi göndermekle kalmıyoruz. Deprem bölgesindeki ekibimiz arama-kurtarmadan sağlığa ve yardımların dağıtımından kurtarma yapılacak alanlardaki güvenlik ve düzene kadar her konuda organize bir şekilde çalışıyor" dedi.

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ait ambulans ve gerekli tıbbi malzeme ile bölgede bulunan dört sağlık personeli enkazlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi yapıp, hastanelere taşıyor. Araç ve iş makineleri ile depremin hemen ardından bölgeye giden ilgili personel ise arama-kurtarma çalışmalarına destek olup, Bornova'dan gelen yardım malzemeleri karşılıyor. Yardımların güvenli bir şekilde bölgedeki depolara ulaşmasını sağlıyor, ulaşım sıkıntısı çekilen pek çok köye doğrudan yardım götürüyor.

İhtiyaca göre yardım

Bornova Belediyesi ilçenin dört bir yanında belirlenen merkezlerine getirilen yardımları Atatürk Spor Salonu'ndaki Afet Koordinasyon Noktası'nda gönüllülerinde desteğiyle toplayıp, tasnif etmeye devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana 15 tır yardım malzemesi bölgeye gönderilirken, ihtiyaçlara göre yeni yardım tırları hazırlanıyor.

Her ihtiyaçta varız

Üç yönlü bir çalışma içinde olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Ülke olarak çok büyük felaketle karşı karşıyayız. Her türlü ihtiyacı düşünmek zorundayız ve buna göre organize olmalıyız. Bornova Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren hızla aksiyon aldık. Yardım göndermenin yanı sıra deprem bölgesindeki ekibimiz arama-kurtarmadan sağlığa ve yardımların dağıtımına dek her konuda organize bir şekilde çalışıyor. İzmir'e gelecek depremzedeleri ağırlamak için de her türlü hazırlığımızı yaptık. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma içinde aşacağız" diye konuştu.