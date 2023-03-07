Bornova Belediyesi'nden depremzedelere arıcılık kursuyla terapi

Bornova Belediyesi, Türkiye'yi sarsan depremin hemen ardından barınma olanağı sunduğu bir grup depremzedeyi arıcılık kursuna dahil etti. Bornova Belediyesi'nin yurt ve misafirhanelerinde kalan depremzedeler ve çocuklarının travmalarını atlatmalarına destek olan Bornova Belediyesi'nin her yıl düzenlediği kursa katılan depremzedeler, yeni bir şeylerle uğraşmanın kendilerine iyi geleceğine inandıklarını söylediler.

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen ve vatandaşlara arıcılıkla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği arıcılık kursuna deprem nedeniyle ara verildi. Kurslar tekrar başladığında bu sefer depremzedeler de dahil oldu. Bornova Belediyesi tarafından yapılan çağrı üzerine kursa katılmaya karar veren 7 depremzede, ilk dersin ardından deprem haberiyle iptal edilen ve yeniden başlayan kurstaki yerlerini aldı.

Çok yönlü destek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, büyük bir felakete dönüşen depremlerin ardından insanlara her yönden destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Depremin hemen ardından 15 yardım TIR'ını, sağlık ekibini, iş makinesi ve araçlarımızla uzman ekiplerimizi bölgeye göndermiştik. Bir yandan bölgeye gidip 12 bin kişinin barınabileceği 2500 çadırın kurulmasını sağladık. Ama bunlar yetmez. Deprem bölgesinden gelen misafirlerimizin günlük hayata adapte olmaları için de çalışmaya devam ediyoruz. Yurt ve misafirhanelerimizde kalmaya kalan depremzedeler ve çocukları için etkinlikler düzenleyerek yaşadıkları travmanın etkilerini azaltma çabası içindeyiz. Diğer destekler kadar bu çalışmalar da çok önemli. Bu nedenle depremzedelerin arıcılık kursuna katılmalarını çok önemsiyorum. Önümüzdeki süreçte de Bornova Belediyesi'nin misafiri olan depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Başkanımıza teşekkür ederim"

Bornova Belediyesi'nin misafiri olan depremzedeler, yaşadıkları büyük felaketin ardından katıldıkları arıcılık kursunun kendilerine iyi geleceğine inandıklarını söylediler. Antakyalı Abdul Vahit Alıç, "Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ sağ olsun, Bornova Belediyesi Kız Yurdu'nda barınmamızı sağlıyor. Arıcılık kursunun psikolojimize iyi geleceğini düşündüğümüzden dolayı böyle bir eğitim almaya karar verdik. Sağ olsunlar vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Hem başkanımıza hem de İzmir halkına çok teşekkür ederim" dedi.

"Memnuniyet duyuyoruz"

Depremzedelerden Kahramanmaraşlı Settar Bodur, "Bornova Belediyesi bizi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirdi. Burada çalışanlara, yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Şu anda yerimiz çok güzel, bize bakıyorlar, her türlü yardımda bulunuyorlar. Aracılık kursuna katılmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"İleride iş olarak da yapabilirim"

İskenderunlu Ali Şanlı, "Depremin verdiği yıkımdan sonra İzmir'e geldik. Göstermiş oldukları yakınlık için gerek Bornova Belediyesi'ne gerekse de İzmir halkına teşekkür ediyorum. Arıcılık kursunun önümüzdeki günlerde bize faydasının olacağını düşünüyorum. Neden girmeyelim bu işe diyorum. İleride iş olarak da yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.

"Arıcılık insana iyi gelen bir şey"

Çevre ve Arı Koruma Derneği ve APİKOOP (Arıcılık Kooperatifi) başkanlıklarını da yürüten Kurs Eğitmeni Şamil Tunçay Beştoy da ilk toplantıyı yaptıktan sonra depremle birlikte ara verdikleri kursa tekrar başladıklarını belirterek, "Arıcılık insana iyi gelen bir şey. Kovan açtığınızda, arıyla birlikte olduğunuzda, kendinizi iyi hissettiğiniz, birlikte arıcılık yaptığınız insanlarla bağ kurduğunuz bir süreç. Birbirimize daha yakından ve doğrudan dokunmuş olacağız. Bir şeyler üreterek kendimizi iyileştirmek zorundayız" diye konuştu.

"Arılıkta uygulamalı eğitim"

Bornova Belediyesi, 2016 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirdiği kurslarla arıcılığın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini amaçlıyor. amaçlanmaktadır. Bu yıl 110 kursiyerin katıldığı eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak verilecek. Kursu başarıyla tamamlayanlara kovan, kıyafet ve arıcılık malzemeleri desteği sağlayan Bornova Belediyesi, aynı zamanda Kayadibi Mahallesi'nde kurduğu arılığını da kursiyerlerin kullanımına sunuyor.