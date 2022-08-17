Bornova Belediyesi'nden Hoş Geldin Bebek paketi

Bornova Belediyesi, “Ailemize Hoş Geldin Bebek” projesiyle yeni bebek sahibi olan ailelerin mutluluğunu paylaşıyor

Yeni doğanları ziyaret eden ekipler, aileye yeni katılan minik bireyler için hazırlanan özel paketleri dağıtıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmada 550 aile ziyaret edilerek bebeklere yönelik şampuan, bebek yağı, tırnak makası, biberon, alt değiştirme bezi, bebek bezi ve ıslak mendilden oluşan hediyeleri verildi. Bornova’da 0-6 aylık bebekleri olan ve ‘Ailemize Hoş Geldin Bebek’ uygulamasından yararlanmak isteyen aileler belediyenin 999 1919 numaralı İletişim Merkezi’ni arayarak kayıt oluşturabiliyor.

Belediyeden minik Aden’e hediye

Dağıtımlar kapsamında Atatürk Mahallesinde bulunan Tabazik ailesi ve minik Aden, mahalle muhtarı Pakize Namdar ile birlikte ziyaret edildi. Ramazan ve Merve Tabazik ile 9 yaşındaki oğulları Emir’e mutluluklar dileyen belediye çalışanları, 3 aylık minik Aden’ için de hediyeleri bırakarak, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un iyi dileklerini iletti.

Başkan İduğ’a teşekkür

Belediyenin de kendilerinin yanında olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten baba Ramazan Tabazik, “Her zaman olduğu gibi bebeğimizin doğduğu bu mutlu günümüzde yanımızda olan Başkanımız Mustafa İduğ’a teşekkür ederiz” diyerek duygularını dile getirdi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Namdar ise, iyi ve kötü günde Bornova Belediyesi’nin ve Başkan İduğ’un her zaman Bornovalıların yanında olduğunu hatırlattı.

Miniklere sağlık ve mutluluk dileyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Her yeni doğan bebek yarına bir umut, geleceği aydınlatacak yeni bir ışıktır. Ailelerimizin bu güzel günlerinde yanlarında olmak bizim için de ayrıcalık. Tüm bebeklerin mutlu büyüdüğü bir dünya diliyorum” dedi.